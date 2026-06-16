Nye hovednyheder fra Danmark og verden: Arkitektur, diplomati, uddannelse, sikkerhed, landbrug, politik, kunst og teknologi

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Arkitektkonkurrencen om Tingbjerg Multihal er nemlig afgjort, og vinderen blev Lundgaard & Tranberg Arkitekter, oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ambitionen er, at hallen bliver et nyt vartegn i Tingbjerg, som kan rumme mange tilbud for foreninger, idrætsudøvere og besøgende fra både Tingbjerg og resten af byen.

Projektet har et samlet budget på cirka 500 millioner kroner. Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager med de 400 millioner, mens Københavns kommune finansierer resten. Sammen med 28 andre lande ønsker Danmark USA, Iran og de lande, der har mæglet i striden tillykke med det diplomatiske gennembrud.

- Nu er det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte denne indsats, skriver landene, som både omfatter europæiske lande, Canada, Japan, Australien og Den Dominikanske Republik. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben.

Når elever fra erhvervsskolerne begynder på en læreplads eller i praktik, kan det være svært at navigere i de nye rutiner og forventninger, som de bliver mødt med på arbejdspladserne. Derfor er fire erhvervsskoler i Region Syddanmark gået sammen om et mentorordningsprojekt, der netop skal sikre eleverne en god start på lærepladsen.

- Overgangen fra, at man går i skole hos os og til, at man kommer ud i en virksomhed, hvor man jo gennemfører en del af sin erhvervsuddannelse, er en sårbar overgang. Der er mange, der falder fra, fortæller Dorthe Wang, der er direktør på Tietgenskolen i Odense, som er med i projektet. Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk-registreret civil yacht i Den Engelske Kanal.

Hændelsen skulle være sket tirsdag formiddag lokal tid i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand af omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade under episoden, ligesom der heller ikke er sket skade på yachten. Sidste år plukkede de op til 1 ton jordbær om dagen på det her tidspunkt af året.

I år plukker de kun cirka 100 kilo. Det er virkeligheden lige nu hos Stensgård Jordbær, der ligesom andre jordbærproducenter oplever, at jordbærsæsonen er kommet langsomt fra start i år. Jordbærrene er så småt begyndt at komme, men mange af bærrene er stadig grønne.

Det har været nogle turbulente dage for SF, efter formand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte den politiske rådgiver Thomas Nystrøm, der tidligere er blevet afskediget fra et job som rådgiver i SF på grund af anklager om seksuelle krænkelser. Selvom Thomas Nystrøm nu har trukket sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, kaster sagen stadig sin skygge over partiet - og det er der god grund til, fortæller DR's politiske korrespondent, Christine Cordsen.

Selvom snoren drillede lidt, var det til store klapsalver, at dronning Mary i dag fik æren af at indvie den sidste stenskulptur i værket Dodekalitten af kunstneren Thomas Kadziola. Værket, der ligger ved Ravnsby Bakker på Lolland, er efter 20 år nu fuldendt. Ifølge dronningen er der tale om et imponerende kunstværk, som mange vil få stor glæde af. Simlvende 380 milliarder kroner har Elon Musks rumfartsselskab SpaceX smidt efter AI-virksomheden Cursor, der kun har eksisteret i fire år.

Cursors værktøj er lavet til at hjælpe softwareudviklere med at skrive computerkoder og automatisere komplekse opgaver. Opkøbet kommer, samtidig med at SpaceX i fredags blev børsnoteret - og det er indtil videre gået ganske godt - de to første handelsdage er aktien steget med 39 procent og stiger yderligere i dag. sin deltagelse i et statsråd på grund af kronprinsesse Mette-Marits alvorlige lungesygdo





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