Nye EU-regler skaber lange køer i Københavns Lufthavn

Britiske turister og andre rejsende fra tredjelande oplever markant længere ventetider i paskontrollen i Københavns Lufthavn på grund af det nye EU-entry/exit-system EES, der kræver fingeraftryk og foto.

Rejsende fra Storbritannien og andre lande uden for Schengen-området må forberede sig på længere ventetider i Københavns Lufthavn . I pinsen oplevede mange turister ventetider på op til 75 minutter ved paskontrollen, og det skyldes ikke kun den øgede rejseaktivitet.

Et nyt EU-system, Entry/Exit System (EES), har øget behandlingstiden markant, da det erstatter det traditionelle passtempel med en digital registrering af ind- og udrejse. Systemet kræver, at rejsende fra tredjelande afgiver fingeraftryk og et biometrisk foto, hvilket forlænger tiden ved skranken. Det britiske udenrigsministerium har allerede opdateret sin rejsevejledning for Danmark og advarer om lange forsinkelser i Københavns Lufthavn. Rejsende opfordres til at sætte ekstra tid af til paskontrollen, især hvis de flyver til eller fra destinationer uden for Schengen-området.

Københavns Lufthavn bekræfter, at ventetiderne i weekenden skyldtes underbemanding i politiets grænsekontrol, og at de er i tæt dialog med myndighederne for at løse problemet. Dog vil Københavns Politi ikke love flere ressourcer, men siger, at de tilpasser bemandingen efter flytrafikdata. Problemet er ikke unikt for Danmark. I flere europæiske lufthavne, herunder i Frankrig, Tyskland, Grækenland, Island, Italien, Portugal og Spanien, er ventetiden steget med op til 70 % som følge af EES.

Brancheorganisationen Airports Council International (ACI) advarer om, at sommerens højsæson kan føre til køer på op til fire timer, hvis ikke der handles hurtigt. USA, Canada og Australien har ligeledes opdateret deres rejseanbefalinger og beder borgere om at tage højde for forsinkelser ved indrejse i EU. Den øgede sikkerhed, som EES medfører ved at søge i flere databaser såsom kriminalregistret, kommer således på bekostning af rejsetiden for mange passagerer





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Regler Københavns Lufthavn Paskontrol Ventetid EES

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nye CO2-krav kan øge priserne på flyrejser uden for EUEU overvejer at udvide sit kvotesystem for CO2-udledninger til alle flyvninger ud af unionen, hvilket kan føre til stigende billetter for passagerer. Sektoren har ifølge EU sovet i timen med at reducere udledninger.

Read more »

Energinet forlænger pause for nye tilslutninger til elnettetVirksomheder med meget store projekter risikerer en ventetid på fem til ti år for at blive tilkoblet elnettet.

Read more »

Kommunalbestyrelsen skal stemme om to nye vindmølleprojekter i SydthyKommunalbestyrelsen i Thisted Kommune skal onsdag aften tage stilling til, om der skal opstilles to nye vindmølleprojekter i Sydthy. Begge projekter har mødt lokal modstand, men politikere fra Det Konservative Folkeparti støtter dem.

Read more »

Brandfolk i Københavns Lufthavn dumpede vigtig sikkerhedstestEn rapport afslører at brand- og redningspersonalet ved Københavns Lufthavn i 2021 ikke kunne demonstrere lovpligtige håndsignaler. Dette skaber bekymring for beredskabet i nødsituationer.

Read more »