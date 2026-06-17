Nye detaljer om Jeffrey Epsteins sidste dage i fængslet

Tidligere medindsatte og fængselsansatte afslører dystre tegn på Epsteins forestående selvmord, herunder gemte reb og advarsler fra cellekammerater.

Nye oplysninger fra tidligere medindsatte og fængsel sansatte tegner et dystert billede af Jeffrey Epstein s sidste dage i detentionen i New York, inden han blev fundet død i sin celle den 10. august 2019.

Ifølge The New York Times, der har talt med over 40 kilder, var der tydelige tegn på, at den vanærede finansmand planlagde at tage sit eget liv. En tidligere cellekammerat, Nicholas Tartaglione, fortalte, at Epstein pludselig spurgte ham: Hvordan laver man en løkke? Kort efter opdagede Tartaglione et reb gemt under Epsteins madras. Under en særlig uhyggelig nat fandt han Epstein hængende bevidstløs fra en løkke bundet til deres seng.

Tartaglione brugte en skjult barberkniv til at skære ham ned og begyndte straks hjertekompressioner for at redde hans liv. En anden tidligere cellekammerat, Efrain Reyes, fangede Epstein i at pille ved en tørresnor og advarede ham strengt mod at forsøge selvmord. Epstein efterlod også håndskrevne noter, der pegede mod hans mørke intentioner. Han vidste, at oddsene var imod ham, da han afventede føderale anklager om sexhandel med mindreårige.

Han fortalte Reyes, at han aldrig ville se gaden igen og beskrev fængselsmiljøet som ingen måde at leve på. Epstein blev til sidst fundet død, hængende fra en stofløkke bundet til hans køjesengsramme. Hans død blev officielt erklæret som selvmord, men omstændighederne har rejst mange spørgsmål og konspirationsteorier. Myndighederne har siden kritiseret fængselspersonalet for manglende opsyn og forsømmelser.

Epstein, der havde forbindelser til både kongelige, politikere og berømtheder, efterlod sig en arv af skandaler og ubesvarede spørgsmål. Mange af hans ofre har stadig ikke fået retfærdighed, og sagen har sat fokus på magtmisbrug og svigt i retssystemet. De nye detaljer fra hans sidste dage understreger den psykologiske byrde, han bar, og den desperate situation, han befandt sig i.

Samtidig rejser de nye spørgsmål om, hvorvidt hans død kunne have været forhindret, og om der var andre, der havde interesse i at tie ham for evigt. Efterforskningen fortsætter, men mange sårede sjæle venter stadig på svar





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Jeffrey Epstein Selvmord Fængsel Sexhandel Efterforskning

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