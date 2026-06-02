Nye afsløringer: Skat overlod håndtering af datalæk til studentermedhjælper

Aktindsigt viser, at skattemyndighederne i månedsvis lod en studentermedhjælper behandle sagen om datalækket, der blottede 73.000 adressebeskyttede borgeres identitet. Datatilsynet måtte presse myndigheden for at orientere offentligheden.

En aktindsigt i korrespondancen mellem Datatilsynet , Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) og Motorstyrelsen afslører nye detaljer om håndteringen af et omfattende datalæk hos Skat . Lækket medførte, at 73.000 adressebeskyttede borgeres identitet blev blottet for 487 private virksomheder.

Ifølge aktindsigten overlod skattevæsenets it-styrelse i månedsvis sagsbehandlingen til en studentermedhjælper, mens Datatilsynet gentagne gange måtte presse myndigheden for at få dem til at orientere offentligheden om bruddet. Det var først efter 286 dages tovtrækkeri, at Motorstyrelsen underrettede de berørte borgere og lovede en undersøgelse af sagen. Men aktindsigten viser, at UFST's teamleder under et videomøde spekulerede i, at mange med navne- og adressebeskyttelse blot havde det for at undgå reklamer og opkald.

Ayo Næsborg Andersen, lektor i databeskyttelsesret ved Syddansk Universitet, kalder forløbet dybt inkompetent. Hun påpeger, at myndigheden har en særlig pligt til at beskytte oplysningerne, især når det drejer sig om skattevæsenet, der håndterer nogle af de mest følsomme data ud over sundhedsvæsenet. Eksperter kritiserer også, at Datatilsynet sjældent giver større bøder til offentlige myndigheder, hvilket kan have medvirket til, at sagen ikke blev taget alvorligt.

En borger med skjult adresse på grund af en hævngerrig ekspartner udtrykker frustration over, at myndighederne ikke forstår det reelle behov for beskyttelse. Sagen rejser spørgsmål om ansvarlighed og tillid til statens databehandling. Indtil videre er der stadig ikke kommet noget svar på, hvad der var årsagen til systemfejlen





