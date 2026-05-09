Nye advarsler mod sodavand fra en erfaren hjertelæge

En markant ekspert advarer mod sodavand, og det er ikke kun ketonmedlemmerne, der bør være forsigtige. Det høje indhold af sukker og tilsætningsstoffer kan føre til en række sundhedsmæssige problemer, såsom øget risiko for insulinresistens og nogle kræftformer. En acoperi**s**me études peger på en lignende sammenhæng mellem sodavand og hjertesygdomme.

En populær drik, som millioner hælder i glasset hver eneste dag, bliver nu kaldt direkte skadelig af en erfaren hjertelæge. Hjertekirurg Dr. Jeremy London, der har over 25 års erfaring, retter en skarp advarsel mod sodavand.

Bare ik drik dem. Punktum. Sodavand er en af verdens mest udbredte drikkevarer og omsætter for milliarder globalt. Mange vælger dem som et alternativ til alkohol eller som en hurtig tørstslukker.

Problemet ligger især i det høje indhold af sukker og tilsætningsstoffer. Sodavand mætter ikke, men tilfører mange kalorier, hvilket kan føre til vægtøgning. Samtidig kan de påvirke kroppens evne til at regulere blodsukkeret og øge risikoen for insulinresistens et vigtigt skridt mod type 2-diabetes. Forskning peger også på en sammenhæng mellem et højt forbrug af sodavand og en øget risiko for hjertesygdomme og visse kræftformer.

Flere eksperter er enige Andre sundhedseksperter bakker op om kritikken og peger på, at den samlede eksponering for sukker, farvestoffer og konserveringsmidler over tid kan skade kroppen. Alternativt kan man væl**v**ge danskvand, te eller kaffe uden sukker. Budskabet er til at forstå: En tilsyneladende uskyldig vane kan have større konsekvenser, end mange tror





