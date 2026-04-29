Ny undersøgelse af pyrolyseanlæg i Smidstrup: Kan målinger bringe freden tilbage?

Miljøstyrelsen iværksætter et nyt måleprogram for at undersøge udledninger fra det omstridte pyrolyseanlæg i Smidstrup. Efter 135 målinger uden dokumenteret sundhedsrisiko, håber man at skabe klarhed og genoprette tilliden i et splittet nabolag.

Miljøstyrelsen iværksætter et nyt, omfattende måleprogram for at undersøge udledninger fra det omstridte pyrolyseanlæg i Smidstrup ved Vrå. Dette sker efter 135 tidligere målinger , som ikke har kunnet påvise en dokumenteret sundhedsrisiko for de omkringboende.

Men kan disse nye målinger virkelig bringe klarhed og genoprette freden i et nabolag, der er dybt splittet af bekymringer og mistillid? Konflikten har allerede ført til, at flere beboere har valgt at flytte, og dem der er tilbage, oplever en anspændt atmosfære, hvor naboskabet er blevet erstattet af mistænksomhed og isolation. Undersøgelsen skal forsøge at afdække, om der er sundhedsskadelig påvirkning fra anlægget, og hvis ja, i hvilken grad.

Det er et forsøg på at adressere de mange spørgsmål og bekymringer, der har præget Smidstrup i lang tid. Pyrolyseanlægget, der omdanner affald til energi, har fra starten været genstand for protester og bekymringer fra naboerne. De frygter udledning af skadelige stoffer, der kan påvirke deres helbred og livskvalitet. Selvom de foreløbige målinger ikke har kunnet bekræfte disse frygt, har de ikke formået at dæmpe bekymringerne.

Mange beboere føler sig ikke hørt eller taget alvorligt, og de tvivler på, at de tidligere målinger har været tilstrækkelige til at give et fuldstændigt billede af situationen. Det nye måleprogram vil omfatte en bredere vifte af parametre og mere detaljerede analyser, og det vil blive udført af uafhængige eksperter. Miljøstyrelsen håber, at dette vil skabe større tillid til resultaterne og bidrage til at finde en løsning på konflikten.

Spørgsmålet er dog, om tilliden er så brudt, at selv de mest grundige undersøgelser ikke vil kunne genoprette den gode stemning i Smidstrup. Er skaden allerede sket, og er det for sent at redde naboskabet? Udover den miljømæssige og sundhedsmæssige dimension, har konflikten i Smidstrup også en social dimension. Den kon