Ny TV 2 Krimiserie ‘Fristelsen’ Afslører Den Mørke Verden Af Syntetiske Stoffer

TV 2 annoncerer en ny krimiserie, ‘Fristelsen’, der undersøger den stigende narkokriminalitet og afhængighed af syntetiske stoffer i Danmark. Serien følger efterforskningsleder Nora Søby og hendes team i deres kamp mod en dødelig ny type piller, der truer unge menneskers liv.

TV 2 annoncerede i dag en kommende krimiserie med titlen ‘Fristelsen’, der dykker ned i den alarmerende stigning i brugen af syntetiske stoffer og opioider blandt unge i Danmark.

Serien, der forventes at have premiere i 2027, er skabt af Lasse Kyed Rasmussen og instrueret af Jonas Alexander Arnby, og produceres af Miso Film med støtte fra Public Service Puljen.

‘Fristelsen’ tager fat på et presserende samfundsproblem, hvor narkokriminalitet og afhængighed truer et stigende antal liv, og serien lover at udforske emnet fra alle vinkler – fra politiets efterforskning til bagmændenes kyniske handlinger og de menneskelige omkostninger for de berørte familier og individer. Serien er tænkt som en seks-episoders fortælling, der vil gribe publikum med sin spænding og relevans. Handlingen i ‘Fristelsen’ centrerer sig om efterforskningsleder Nora Søby, spillet af Josephine Park, fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Nora står over for en udfordrende opgave, da en ny type dødelige piller strømmer ind på det danske marked og efterlader en række tragiske dødsofre. Efterforskningen bliver personlig, da Nora frygter for sin egen datters, Alberte (spillet af Flora Ofelia), sikkerhed. Sammen med sit dedikerede team, bestående af Tarik (Soheil Bavi), Emma (Sara Fanta) og William (Emil Hyldeborg), kæmper Nora for at stoppe spredningen af pillerne og afsløre den kriminelle organisation, der står bag.

Serien vil ikke kun fokusere på selve efterforskningen, men også på de menneskelige konsekvenser af narkokriminalitet og afhængighed, og vil vise, hvordan stoffer påvirker ikke kun de afhængige, men også deres familier og samfundet som helhed. Udover hovedrollerne vil serien også byde på stærke præstationer fra Jakob Cedergren, Marco Ilsø, Clint Ruben, Iben Dorner, Petrine Agger og Peter Christoffersen.

Producenterne bag ‘Fristelsen’ understreger, at ambitionen har været at skabe en krimiserie, der ikke blot er underholdende, men også giver et nuanceret og realistisk billede af narkokriminalitetens kompleksitet. Serien vil forsøge at skildre de ulovlige stoffer og de menneskelige konsekvenser fra et 360-graders perspektiv, ved at følge både politiet, bagmændene og de almindelige danskere, der betaler prisen for den ulovlige handel.

Lasse Kyed Rasmussen, serieskaber og hovedforfatter, forklarer, at stoffer altid har mere end ét offer, og at serien vil forsøge at belyse alle aspekter af dette problem.

‘Fristelsen’ er ikke blot en spændende krimi, men også en vigtig fortælling om et samfundsproblem, der kræver opmærksomhed og handling. TV 2 håber, at serien vil bidrage til at øge bevidstheden om farerne ved syntetiske stoffer og opioider og inspirere til en åben dialog om afhængighed og kriminalitet. Serien forventes at blive en af TV 2s store satsninger i de kommende år, og produktionen er allerede i fuld gang





