Ny svindelform kan koste medarbejdere hele lønnen – politiet advarer

En ny type svindel er i fremmarch i Danmark, hvor kriminelle udgiver sig for at være ansatte og får lønnen udbetalt til deres egen konto. Politiet advarer om den stigende trussel og giver råd til, hvordan virksomheder kan beskytte sig.

En ny og snigende svindelform er i kraftig fremmarch i Danmark, og den kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder. Svindlerne udgiver sig for at være ansatte og kontakter virksomhedens løn kontor via mail, hvor de oplyser, at de har fået en ny bankkonto, som løn nen fremover skal sættes ind på.

I virkeligheden tilhører kontoen kriminelle, der straks overfører pengene og forsvinder. Den rigtige medarbejder står så tilbage uden løn og med en lang proces for at få det rettet. Kresten Munksgaard, leder af afdelingen for forebyggelse, analyse og digital patruljering i Nationalt Center for IT-kriminalitet, understreger, at udviklingen er bekymrende. Vi har ikke præcise tal for denne type svindel, men vi har set en markant stigning, og vi frygter, at den kan vokse yderligere.

Derfor går vi nu ud og advarer om det, siger han til Ritzau. Mellemstore virksomheder er særligt udsatte, da svindlerne udnytter, at disse virksomheder hverken har de store virksomheders stramme procedurer eller de små virksomheders tætte kendskab til medarbejderne. Svindlerne kontakter ofte virksomhederne på travle tidspunkter, hvor der er mindre tid til at tjekke op på mistænkelige henvendelser.

Jeppe Engell, chefkonsulent for cybersikkerhed i Dansk Industri, giver en række klare råd til virksomhederne for at undgå at blive offer for denne svindel. Email er kun én af mange kommunikationskanaler, og vores opfordring er, at man bruger en anden kanal til at bekræfte, at henvendelsen er reel. Det kan være via telefon eller ved at henvende sig personligt til den pågældende medarbejder, siger han.

Han anbefaler desuden, at virksomheder bør overveje kun at udbetale løn til medarbejdernes NemKonto eller at kontooplysningerne ikke kan ændres i den uge, hvor lønnen skal køres. Disse forholdsregler kan hjælpe med at forhindre, at svindlerne får adgang til medarbejdernes løn. Svindlen er ikke kun et problem for virksomhederne, men også for de medarbejdere, der risikerer at miste deres løn.

Det kan have store konsekvenser for den enkelte, især hvis det sker i en periode, hvor der er behov for pengene. Derfor er det vigtigt, at både virksomheder og medarbejdere er opmærksomme på denne type svindel og tager de nødvendige forholdsregler for at undgå at blive offer. Svindlerne bliver stadig mere sofistikerede, og det er vigtigt at være ekstra opmærksom på mistænkelige henvendelser, især når det drejer sig om ændringer i bankoplysninger.

Ved at følge de givne råd og være opmærksomme på potentielle svindel kan både virksomheder og medarbejdere beskytte sig mod denne trussel





