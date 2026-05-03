Ny sundhedsordning for pensionister: Omfattende dækning gennem pensionsopsparing

Industriens Pension og Dansk Sundhedssikring indfører en ny sundhedsordning for pensionister, der giver adgang til omfattende sundhedsfaglig hjælp og behandling. Ordningen er en del af pensionsordningen og målrettet seniorer med helbredsudfordringer.

En stor gruppe pensionister i Danmark får nu for første gang mulighed for at få en omfattende sundhedsordning gennem deres pensionsopsparing. Aftalen, der er indgået mellem Industriens Pension og Dansk Sundhedssikring , betyder, at sundhedsordningen bliver en fast del af pensionsordningen for seniorer.

Tidligere har kun få pensionister haft adgang til en målrettet sundhedsdækning efter endt arbejdsliv, men nu bliver denne ordning en standarddel af pensionsordningen for alle pensionister i Industriens Pension, der modtager mindst 2.000 kr. om måneden i livslang pension før skat. Den nye sundhedsordning er målrettet de helbredsudfordringer, som mange pensionister oplever, herunder problemer med ryg, knæ, hofter og skuldre. Ordningen giver adgang til speciallæger, scanninger, udredning og operation, genoptræning, sundhedsfaglig rådgivning og behandling ved f.eks. fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.

Derudover ydes også hjælp til andre aldersrelaterede lidelser, herunder demens, knogleskørhed, grå stær og grøn stær samt en række kroniske lidelser. Sundhedsordningen gives automatisk til alle pensionister i Industriens Pension, medmindre de aktivt fravælger ordningen. Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension, udtaler: Vi er stolte af at gå forrest og udvikle nye løsninger, der skaber værdi for medlemmerne hele livet – også i deres otium.

Det er en ret omfattende og helhedsorienteret sundhedsordning, der er målrettet seniorer, og som giver tryghed og adgang til sundhedsfaglig hjælp ved både fysiske og mentale helbredsproblemer, når arbejdslivet slutter. Kent Jensen, administrerende direktør i Dansk Sundhedssikring, tilføjer: Det her er et afgørende nybrud på markedet. Sundhedsordninger har i mange år været knyttet til arbejdslivet, og langt de fleste arbejdstagere mister dækningen, når de går på pension.

Med denne aftale sikrer vi, at trygheden og vores solide sundhedsfaglige rådgivning følger med ind i pensionstilværelsen for rigtig mange seniorer i Industriens Pension. Den nye sundhedsordning er designet til at være en kollektiv standardløsning, der sikrer den bredest mulige adgang – også for pensionister over 70 år – og den lavest mulige pris, som det ikke ville være muligt at forhandle hjem for den enkelte pensionist på egen hånd.

Dette gør det muligt for pensionister at få den nødvendige hjælp uden at skulle bekymre sig om omkostningerne. Ordningen er et vigtigt skridt mod at sikre, at pensionister får den bedst mulige sundhedspleje, når de forlader arbejdsmarkedet





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pensionister Sundhedsordning Industriens Pension Dansk Sundhedssikring Helbredsudfordringer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dansk lufthavn i markant fremgang: Rejselysten eksplodererSuccesen hos Billund Lufthavn smitter af på turistattraktioner i nærheden.

Read more »

Voldsomt fremstød: Lidl går mod strømmen med uhørt ny prissatsningLidl kommer tager kæmpe opgør med dansk dagligvarehandel.

Read more »

Dansk badminton-legende kan ikke gå i fred på gaden: Konen er vanvittigt kendt»Det er vanvittigt belastende, når det bliver en kendthedsgrad, som er så slem, at man ikke kan være sig selv og sidde i fred,« siger Mathias Boe.

Read more »

MitID's afhængighed af Apple og Google: Tid til et dansk alternativ?Digitaliseringsstyrelsen erkender afhængigheden af Apple og Google for MitID's sikkerhed. En ekspert argumenterer for, at Danmark eller EU bør udvikle et uafhængigt alternativ for at sikre digital suverænitet og borgerrettigheder.

Read more »

Dansk familier bruger mange penge på konfirmationerEn gennemsnitlig dansk familie bruger omkring 36.200 kroner på en konfirmationsfest. Udgifterne dækker tøj, fest og gave. Priserne er høje, men danskerne prioriterer stadig konfirmationen.

Read more »

10 år senere står dansk sensation stadig lysende klart: 'Jeg får næsten tårer i øjnene'Hans-Kristian Vittinghus er til sit første VM som badmintonlandstræner. For ti år siden vandt han historisk guld til Danmark.

Read more »