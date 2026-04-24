Ny Sig Sauer P320-sag i Canada: Kritik af politiets pistolvalg intensiveres

En canadisk skydeinstruktør er blevet skadet af en Sig Sauer P320, hvilket rejser nye spørgsmål om pistolens sikkerhed og brugen af den af dansk politi. Eksperter kritiserer designet og manglen på tilstrækkelig skydetræning.

En ny sag fra Canada tilføjer sig en voksende række af problemer med Sig Sauer P320 pistolen, som også anvendes af dansk politi. En erfaren skydeinstruktør i det canadiske militærpoliti har anlagt sag efter at hans tjenestepistol affyrede et skud i hylsteret under en øvelse i april 2024, hvilket resulterede i en skade på hans fod.

Denne hændelse forstærker den eksisterende kritik af pistolens design og sikkerhedsmekanismer. Pistolen Sig Sauer P320 har i årevis været genstand for debat og bekymring, primært på grund af risikoen for utilsigtet affyring. Problemet menes at stamme fra manglen på en blokering af slagstiften og potentielle udfordringer med produktionstolerancerne, hvilket kan føre til, at slagstiften forbliver konstant spændt. Eksperter påpeger, at dette design øger risikoen for affyring, selv uden at aftrækkeren trykkes ned.

Sammenligninger med andre pistolmodeller, som Glock 17 og M1911, fremhæver forskelle i sikringsmekanismer og den tid, det tager at aktivere dem, hvilket kan være kritisk i en skudsituation. Derudover kritiseres det, at der ikke lægges tilstrækkelig vægt på skydetræning for standard tropper og betjente i Danmark, hvilket kan forværre risikoen for ulykker. Debatten om P320's egnethed til politibrug rejser spørgsmål om våbenvalg og sikkerhedsprioriteringer.

Kritikere undrer sig over, hvorfor P320 blev valgt frem for mere gennemprøvede og potentielt sikrere alternativer som Glock, der er betydeligt billigere og har en bedre historik. Derudover påpeges det, at designet af P320 er fejlkonstrueret i forhold til jagtgeværer og rifler, hvor den manuelle sikring aktiveres, når våbnet løftes.

Den seneste sag fra Canada understreger behovet for en grundig undersøgelse af P320's sikkerhed og en revurdering af dens anvendelse i politiet, samt en forbedring af skydetræningen for at minimere risikoen for ulykker og sikre betjentenes sikkerhed





