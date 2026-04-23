Ny Sig Sauer P320 hændelse i Canada øger sikkerhedsbekymringer – også for dansk politi

En canadisk skydeinstruktør er blevet ramt af sin tjenestepistol, en Sig Sauer P320, hvilket forstærker kritikken af våbenets design og rejser spørgsmål om sikkerheden for dansk politi, der også anvender modellen.

En ny sag fra Canada tilføjer sig en voksende liste af hændelser relateret til Sig Sauer P320 pistolen, som også anvendes af dansk politi. Denne seneste episode, hvor en erfaren skydeinstruktør fra det canadiske militærpoliti blev ramt i foden af sin egen tjenestepistol, der affyrede i hylsteret under en øvelse i april 2024, forstærker den eksisterende kritik af våben ets design.

Hændelsen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden ved P320 modellen, som i årevis har været genstand for debat og bekymring blandt våbeneksperter og brugere. Instruktionen om at aktivere den manuelle sikring på et jagtgevær eller en riffel, når våbnet løftes, understreger en fundamental forskel i designfilosofien og sikkerhedsmekanismerne mellem disse våbentyper og den omtalte pistol. Denne forskel antyder en potentiel fejlkonstruktion i P320's design, hvor manglen på en tilsvarende automatisk sikkerhedsmekanisme kan føre til utilsigtet affyring.

Kritikken af Sig Sauer P320 er ikke ny. Gennem årene er der rapporteret om adskillige lignende hændelser, hvor pistolen er affyret utilsigtet, ofte under rutinemæssige handlinger som at trække den fra hylsteret eller under transport. Disse hændelser har ført til krav om undersøgelser og redesign af våbenet, men Sig Sauer har hidtil fastholdt, at pistolen er sikker, når den bruges korrekt.

Dog er det netop 'korrekt brug' der er i fokus, da mange af de rapporterede hændelser indikerer, at affyringen sker uden nogen åbenlys brugerfejl. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt våbenets design er tilstrækkeligt robust til at forhindre utilsigtet affyring under realistiske forhold. Den canadiske instruktørs sag er særligt alvorlig, da det er en erfaren professionel, der er blevet ramt, hvilket indikerer, at problemet ikke er begrænset til uerfarne brugere.

Det understreger behovet for en grundig og uafhængig undersøgelse af våbenets sikkerhedsegenskaber. Den danske politis anvendelse af P320 modellen gør sagen relevant for Danmark, og det er afgørende, at der foretages en vurdering af risikoen for lignende hændelser her. Udover de sikkerhedsmæssige bekymringer, rejser sagen også spørgsmål om ansvar og erstatning. Den canadiske instruktør har krævet erstatning for sine skader, og det er sandsynligt, at lignende krav vil blive rejst i fremtiden, hvis der fortsat rapporteres om hændelser med P320.

Sig Sauer kan blive mødt med et stigende antal retssager, hvilket kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheden. Samtidig kan sagen føre til en revision af udbudsprocedurer for politiets våbenanskaffelser, hvor sikkerhed og pålidelighed vil blive vægtet endnu højere. Det er også muligt, at politiet vil overveje at skifte til en anden pistolmodel, hvis risikoen ved P320 vurderes til at være for høj. Denne sag er et wake-up call for våbenproducenter og politimyndigheder over hele verden.

Det er afgørende, at der investeres i forskning og udvikling af mere sikre våbendesigns, og at der etableres strenge sikkerhedsprotokoller for at minimere risikoen for utilsigtet affyring. Den fortsatte anvendelse af en pistol, der er genstand for så mange sikkerhedsbekymringer, er simpelthen ikke acceptabelt





