Ny regeringsprogram: SF, Socialdemokratiet, Radikale og Moderaterne præsenterer samlet politisk platform

TV 2 har fået indsigt i det fulde regeringsgrundlag for den kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Programmet indebærer en lang række tiltag på områder som skatter, klima, landbrug, uddannelse, velfærd og udlændingepolitik, herunder momsreform, skattelettelser, grønne mål, tilpasninger i landbrugsstøtte, forbedret pension, gratis tandpleje og udvisningsreform. Selvom partierne har opnået forskellige gevinster, viser det sig, at Socialdemokratiets krav om stram udlændingepolitik ikke er tydeligt fæstnet i dokumentet, hvilket kan udgøre en sårbarhed.

I Danmark har en ny regeringskonstellation med Socialdemokratiet , SF, Radikale Venstre og Moderaterne nu præsenteret deres samlede regeringsprogram, som blev fremskudt af TV 2. Programmet er omfattende og detaljeret, og indebærer en række konkrete politiske tiltag på tværs af flere vigtige områder.

En af de mest prominente forslag er en halvering af moms på alle fødevarer og en helt fjernelse af moms på frugt og grønt, så hurtigt som teknisk muligt. Desuden vil regeringen fjerne toptopskatten og mellemskatten og indføre et nyt skattesystem med en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt og en topskat på 15 procentpoint for højere indkomster. Selskabsskatten skal sænkes med tre procentpoint over tre år, og indskudsloftet på aktiesparekontoen hæves til en halv million kroner.

På uddannelsesområdet sigter regeringen på en ny finansiering af folkeskolen for at sikre mere ens vilkår, dog uden at præcisere hvordan. Klima- og energiområdet er også i fokus: drivhusgasudledninger skal reduceres med mindst 85 procent i 2035, og Danmark skal blive selvforsynende med billig og sikker vedvarende energi. Der nævnes tiltag som lokalsamfundsinddragelse, bonusordninger og en undersøgelse af selskabsskatten for grøn strømvirksomheder.

Desuden vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud i sårbare grundvandsdannende områder - et vigtigt valgkampemne - uden at fastsætte en dato for ikrafttræden. Landbrugsstøtten skal omlægges for at gavne natur og biodiversitet, og det økologiske areal skal fordobles frem mod 2030. Der lægges vægt på dyrevelfærd med skærpede sanktioner, udfasning af ekstremavl og håndhævelse af halekuperingsforbuddet. Et midlertidigt stop for nye konventionelle griseproduktioner og udvidelser planlægges.

På socialområdet hæves ydelsen for tidlig pension (Arne-pension) med 3000 kroner, og en trepartsaftale skal føre til et Velfærdsforlig 2.0, der erstater det gamle forlig fra 2006 og dermed påvirker pensionsalderens fremtidige udvikling. Fra 2027 indføres udvidet gratis tandpleje for flere grupper, herunder førtidspensionister og udsatte, med en langsigtet vision om gratis ikke-kosmetisk tandpleje for alle. De fattigste folkepensionister vil få 1000 kroner ekstra om måneden, uden at det præciseres hvem der skal modtage det.

På udlændingeområdet vil regeringen arbejde med andre europæiske lande for at etablere udrejse- og modtagecentre uden for EU, under respekt for EU-ret og internationale konventioner. Der vil komme en udvisningsreform for at sikre, at flere kriminelle udlændinge udvises, mens domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal respekteres.

For at fremme transport nyder børn og unge op til 22 år gratis bus- og togtrafik, og generelle billetter skal gøres billigere med en bevilling på 2 milliarder kroner, dog uden detaljer om omfang og varighed. Yderligere tiltag omfatter styrkede normeringer i daginstitutioner, mere økonomisk støtte til sårbare unge på kontanthjælp, og en aldersgrænse for brug af sociale medier.

Programmet viser, at partierne har opnået forskellige gevinster: Moderaterne har fået igennem dele af den økonomiske politik, mens De Radikale og Enhedslisten har præget grøn omstilling og uddannelsespolitik. Bemærkelsesværdigt er, at Socialdemokratiet tilsyneladende ikke har fået sikret særlige konkrete elementer inden for den stramme udlændingepolitik, som de ellers har været meget fokuserede på, hvilket potentielt kan gøre regeringen sårbar over for kritik fra det politiske spektrum.

Samlet set danner programmet en bred politisk platform, der.stræber at forene de involverede partiers prioriteringer, men som også efterlader åbne spørgsmål om finansiering, gennemførelse og prioriteringer





tv2politik / 🏆 8. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regeringsgrundlag Socialdemokratiet SF Radikale Venstre Moderaterne Skattereform Moms Klima Grøn Omstilling Landbrug Uddannelse Folkeskole Velfærd Pension Udlændinge Sprøjteforbud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politisk analytikere har sat navn på de personer, de vurderer står stærkest i en mulig regeringPolitisk analytikere har sat navn på de personer, de vurderer står stærkest i en mulig regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.

Read more »

Ny koalitionsregering dannet efter rekordlange forhandlingerMette Frederiksen meddeler, at Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre kan danne regering. Fokus på klima, velfærd og økonomi i det kommende grundlag.

Read more »

Mette Frederiksen og Kongen: En ny regering med Moderaterne, Radikale, SF og EnhedslistenEfter mødet med kong Frederiks er den danske statsminister anført med at have dannet en bred, centrum-venstre koalition med Moderaterne, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Enhedslisten. De kommende dage bliver afspejling af de politiske forpligtelser, presset om økonomisk politik, skatteordninger og ministervalg. Kritikpunkter vil opstå og skabe stemning af debat og benekvining. Det er centralt. Nyhedens fokus er på koalitionens fremtid og praktisk governance.

Read more »

Mette Frederiksen: Der kan dannes en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De RadikaleFungerende statsminister Mette Frederiksen (S) har meddelt kongen, at der kan dannes en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Regeringsgrundlaget bliver præsenteret ved et pressemøde klokken 16, hvor Mette Frederiksen (S), Pia Olsen Dyhr (SF), Lars Løkke Rasmussen (M) og Martin Lidegaard (R) deltager.

Read more »