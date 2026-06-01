Ny regering præsenteres i morgen | 27-årig kvinde omkom i motorcykelulykke | Mad fundet i skov i Viborg | Giro-pink Bamsestol på auktion | Skift på Midtjysk Motorvej

Mette Frederiksen annoncerer ny regering med fire partier. Rejsekortudfældning kritiseres. Kvinde dør i motorcykelulykke. Gammel mad mysterium i Viborg Plantage. Unik Giro-pink Bamsestol til auktion. Biluheld i Ringvejen-kryds. Debat om Airbnb-udlejning. Motorvej får ny linjeføring.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne og SF har fået et regeringsgrundlag, som statsminister Mette Frederiksen beskriver som godt for danskerne, de kommende generationer og dyrene. Frederiksen meddelte kongen i mountags aften, at en ny regering er nu på plads.

Hun besøgte kongen ombord på Dannebrog, fordi kongen var på sommerrejse. Selve beskeden foregik klokken 21.30. Derudover har rejsekortet tilproduktionstore problemer ifølge Lev samt Ældresagen, der påpeger, at systemet er for kompliceret og dyrt. Chantal Schade, der har et handicap, er blandt dem, det påvirker, og hun skal nu bruge fysiske mønter fra sin mor for at kunne tage bussen.

En 27-årig kvinde omkom i en motorcykelulykke tæt på Struer mandag aften. Politiet fik anmeldelsen klokken 17 og oplyser, at hun uden kendt årsag kolliderede med et træ ved vejkanten. I Viborg Plantage er der i flere uger fundet store mængder mad på skovbunden af hundeluftere. Ingen ved, hvor maden stammer fra, eller hvorfor den efterlades.

En unik Giro-pink udgave af Skipper Bamsestol er blevet skabt som hyldest til cyklist Jonas Vingegaard og vil blive solgt på auktion. Klitmøller Sommerfest, der netop fejrer 25 års jubilæum, har oplevet meget få problemer i sin levetid. Der skete et biluheld i krydset mellem Ringvejen og Nørrebrogade/Hjermvej, hvor to biler kolliderede. Vejen blev aldrig fuldstændigt spærret, men uheldet skabte kørtilslutninger.

Begge biler er nu fjernet, og trafikken er normal igen. En vagtchef understreger, at der ofte forekommer uoverensstemmelser i forbindelse med uheld, da én bil ofte bærer den væsentligste skyld. Der er debat om, hvorvidt leje af private sommerhuse via Airbnb-type platforme vil øge omsætning og turisme eller udkonkurrere lokale hoteller og campingpladser.

Lene Schou fra Kjellerup frygter det sidstnævnte og har derfor anmodet Silkeborg Kommune om dispensation til at kunne udleje sin bolig i 100 dage i stedet for de tilladte 70, hvilket potentielt vil øge udlejningen med over 40 procent. Den planlagte Midtjyske Motorvej mellem Klode Mølle og Løvel vil ændre sin vestlige linjeføring. I stedet for en direkte tilslutning vil motorvejen nu afsluttes i et signalreguleret kryds ved rute 13.

Ændringen, som blev vedtaget i Folketinget i 2025, skal blandt andet mindske arbejdet med højspændingsledninger og master i området. Den nye motorvej på omkring 180 km kommer til at følge den jyske højderyg mellem Give, Viborg og Hobro/Sønderup





Forældre i Arnbjerg har ret: Viborg Kommune må ikke tvangsflytte børnForældrene i Arnbjerg har fået ret, da Viborg Kommune må ikke tvangsflytte deres børn fra Møllehøjskolen til Søndre Skole. Skolen har kapacitetsproblemer, men kommunen må ikke gøre noget uden at følge reglerne.

20-årig mand anholdt efter forsøgt flugt fra politiet på motorvej nord for HerningEn 20-årig mand fra Horsens blev anholdt efter at have forsøgt at flygte fra politiet i Bording. Politiet indledte forfølgelse efter at have ønsket kontakt med ham klokken 1.30 om natten til mandag. Både manden og hans tre passagerer har fået udstedt en række sigtelser. samtidig har Vejdirektoratet malet små, hvide firkanter på asfalt i nødsporet på motorvejen nord for Herning med et særligt formål.

