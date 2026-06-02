Ny regering præsenterer sit nye regeringsgrundlag

Den nye regering bestående af S, M, SF og R præsenterede sit nye regeringsgrundlag på et pressemøde tirsdag. Vælgerne gav partierne 'lidt af en opgave' ved valget for 70 dage siden, siger fungerende statsminister Mette Frederiksen.

Den nye regering bestående af S, M, SF og R præsenterede tirsdag sit nye regeringsgrundlag på et pressemøde. Vælgerne gav partierne 'lidt af en opgave' ved valget for 70 dage siden, siger fungerende statsminister Mette Frederiksen .

Den nye regering bestående af S, M, SF og R præsenterede sit nye regeringsgrundlag på et pressemøde tirsdag. Undervejs var der også plads til en hurtig joke fra Lars Løkke Rasmussen, da en journalist spurgte Mette Frederiksen, om hun blev i regeringen som statsminister valgperioden ud. Kongelig undersøger Mette Frederiksen er ankommet til kongeskibet Dannebrog, hvor hun skal meddele kongen, at hun er lykkes med at danne en regering.

Flere danske restauranter har mandag aften modtaget deres første michelinstjerne ved uddelingen, der løber af stablen i Tivoli. Lille Mølle var aftenens første danske restaurant, der fik overrakt prisen. Herefter fulgte Akme, der også ligger i København, hvorefter Bach og Nurup fra Aalborg blev kaldt op til scenen for at få en michelinstjerne. Det var ikke mange ord, som der kom fra Enhedslistens Pelle Dragsted, da han forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg.

Mandag aften har alle partier forladt forhandlingerne. TV 2 Sports reporter Jacob Qvirin Petersen er landet i Jakarta til den legendariske turnering, Indonesia Open. Her tager han temperaturen på badmintonstemningen og fortæller om den mytiske Istora Arena. Journalisterne, der ventede foran Marienborg i går, var iklædt sig en noget anderledes mundering.

Der er mange myg i området, og derfor måtte de iføre sig net og handsker. Det fik også Victoria Velasquez til at bryde sammen af grin. To mænd er indlagt med mindre skader efter en stor eksplosion i Ta' Lourdes fyrværkerifabrik på Malta. Det skriver avisen MaltaToday.

Den 24-årige Regine Mai har som den yngste dansker nogensinde besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Den 20. maj nåede hun toppen af det 8.848 meter høje bjerg. Det har krævet flere års målrettet træning og forberedelse, fortæller hun. Og så har hendes mor, Rikke Mai, været en stor støtte og har fulgt med via en GPS-tracker, lyder det.

Andreas Christensens aftale med storklubben FC Barcelona står til udløb med månedens udgang, men den danske landsholdsspiller håber på, at aftalen bliver forlænget. I weekenden gik Trump fuldstændig amok på sit sociale medie Truth Social. Her nåede han at lave over 90 opslag, som vi nok aldrig har set fra en amerikansk præsident før. En gruppe fans smadrede glasdøren til et indkøbscenter, hvor den 28-årige skuespiller Zhang Linghe skulle ankomme.

Det hele endte dog med at blive aflyst med begrundelsen om, at fansenes sikkerhed var den højeste prioritet





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