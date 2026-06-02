Ny regering positiv over for public service - men medieforlig kan udskydes til 2028

Kulturkommentator Niels Frid Nielsen vurderer at Danmarks nye regering vil være public service-venlig, men han tror ikke på et nyt medieforlig inden sommer. Hvis forhandlingerne udskydes, kan en ny aftale først træde i kraft i 2028.

Kulturkommentator Niels Frid Nielsen vurderer, at Danmarks nye regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil være positivt indstillet over for public service -medier som DR og Radio IIII.

Han mener dog ikke længere, at en ny medieaftale kan indgås inden sommerferien. Den nye regering vil sandsynligvis møde hård opposition fra Venstre og Konservative, hvilket kan udskyde forhandlingerne. Hvis forhandlingerne først finder sted i efteråret, risikerer de at strække sig ind i 2027, hvilket betyder at en ny aftale først kan træde i kraft ved årsskiftet 2028. Det er et år efter at den nuværende aftale udløber.

Viel mindre end en måned siden forventede Niels Frid Nielsen, at en ny medieaftale ville være højest på listen for en ny kulturminister, men nu har lysene ændret sig. Der er en tiltagende fornemmelse i DR af, at en ny aftale først vil komme til næste år. For Radio IIII kan en udskydelse være en fordel, da det giver stationen mere tid til at dokumentere sin værdi.

For DR giver det generaldirektør Bjarne Corydon mere tid til at implementere sin strategi og organisere ledelsen





