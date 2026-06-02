Ny regering planlægger at genindføre store bededag fra 2030 under betingelser

Den kommende regering i Danmark har tilkendegivet, at der i 2027 vil blive fremsat et lovforslag om at genindføre den afskaffede helligdag store bededag, med effekt fra 2030. Genindførelsen er knyttet til en forudsætning om en stigning i beskæftigelsen, og tidsrammen giver arbejdsmarkedets parter mulighed for at tilpasse overenskomster, så lønninger ikke falder på grund af en ekstra fridag. Parallelt præsenteres det politiske grundlag for den nye regering tirsdag, hvor Enhedslisten bl.a. lover gratis tandlæge for alle danskere, men uden umiddelbar ikrafttræden. Andre historier i nyhedsoversigten omfatter en politianmeldelse af selskabet bag Rejsekort-systemet, en stor specialtransport på Vestjyllands veje, skadedyr der ødelægger buske, trafik- og elprisforhold samt en alarmerelateret hændelse ved et sygehus.

Den nye regering planlægger at genindføre den mest omstridte helligdag, store bededag , fra 2030, såfremt en række krav er opfyldt. Det erfarer TV 2. Regeringen vil genindføre helligdagen fra 2030, men under forudsætning af, at der skal ske en stigning i beskæftigelse n.

Da man afskaffede helligdagen, øgedeTV 2 erfarer, at regeringen i 2027 vil fremsætte et lovforslag om at genindføre store bededag. Ifølge den nyudklækkede regering giver tidshorisonten mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan justere overenskomster og tillæg, således folk ikke går ned i løn, når de potentielt får en ekstra fridag om fire år. En stor specialtransport ruller snart ud på de vestjyske veje, når syv store elementer skal fragtes til Hvide Sande. Transporten sker om natten over flere weekender.

De tunge laster vejer tilsammen omkring 3.000 ton. Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, om det regeringsgrundlag, som præsenteres senere tirsdag. - Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere, siger Enhedslistens Pelle Dragsted efter et møde med de fire kommende regeringspartier på Marienborg. Så det er ikke sådan, at tandlægen er gratis for alle lige med det samme, lyder det til.

Selskabet Rejsekort & Rejseplan, der blandt andet driver det landsdækkende Rejsekort-system, er blevet politianmeldt. Anmelderen er Forbrugerombudsmanden, der mener, at selskabet har vildledt sine kunder i forbindelse med lukningen af det fysiske Rejsekort. Her blev det fortalt, at man i stedet for Rejsekort kunne benytte en app fremover. Men det fremgik ikke, at der også fremover ville være et ikke-digitalt alternativ.

En af dem, det gik ud over, var Chantal Schade fra Viborg. En uønsket, lille larve er i disse måneder i gang med at ødelægge buske i danske villahaver og parker flere steder i landet.

Hvis du er en af de morgenfriske, som skal en tur på landevejen fra morgenstunden af tirsdag, så skulle der lige nu være god plads på vejene.så er der nemlig fyldt med grønne streger, hvilket betyder, at trafikken er normal og glider uden de store problemer. Skal man i gang med den helt store bunke vasketøj tirsdag, så er der faktisk ikke den store forskel i elpriserne, om man gør det morgen eller aften.

Der er nemlig kun 79 øres forskel på den højeste og laveste elpris tirsdag, hvor man skal af med 78 øre pr. kW time klokken 12 og 1,57 krone pr. kW time klokken 19. Efter 69 dage med regeringsforhandlinger er det endelig blevet tid til at få præsenteret det politiske grundlag for en ny regering. Det sker tirsdag, når den kongelige undersøger Mette Frederiksen præsenterer den, efter hun har haft samtale med en række partier i løbet af dagen.

Tager man et kig på dagens vejrudsigt for Midt- og Vestjylland, så kan det være svært at vide om man skal tage sommertøjet eller regnjakken på.skulle der være udsigt til både lidt sol, men også byger hist og her, hvor der måske kan følge torden med. IT-firmaet Tunstall, der står bag Region Nordjyllands overfaldsalarmer, reagerer nu på søndagens hændelse, hvor flere ansatte blev overfaldet af en udadreagerende patient, fordi alarmerne ikke virkede, som de skulle





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regering Store Bededag Genindførelse Lovforslag Beskæftigelse Enhedslisten Pelle Dragsted Gratis Tandlæge Rejsekort Politianmeldelse Specialtransport Veje Hvide Sande Larvae Skadedyr Trafik Elpriser Vejr Torden Alarmer Region Nordjylland Tunstall Overfald

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arrestation af bandeleder, Champions League‑sejr, Giro d'Italia‑triumphe og stigende rumænske tyverier i DanmarkDansk politi har fængslet den rumænske bandeleder Zeno Gugulan, som tidligere har stået bag millionstore butikstyverier og optræder i en britisk dokumentar. I Champions League‑finalen besejrede PSG Arsenal efter en straffesparkskonkurrence, mens fejringen i Paris løb løbsk. Jonas Vingegaard cementerede sin samlede sejr i Giro d'Italia efter at have lagt bag sig både konkurrenter og holdkammerat Sepp Kuss. Statistik viser en mere end fordobling af domme mod rumænske indbruds‑ og tyvepersoner i Danmark siden 2020. En sag om retten til drikkevand blev til en højesteretsdrama i Italien efter en turist blev nægtet postevand på et luksushotel.

Read more »

Mads Svane Knudsen skifter til Aalborg HåndboldLandsholdsspiller Mads Svane Knudsen skifter til Aalborg Håndbold senest i sommeren 2027, ifølge TV 2 Sport. Rygtet begyndte at florere på sociale medier lørdag.

Read more »

Den japanske metode får folk til at droppe den klassiske skraldespandFolk i Europa søger efter alternative løsninger til at håndtere deres køkkenaffald, og en japansk metode har vundet popularitet. I stedet for den traditionelle skraldespand under vasken vælger flere en lukket beholder, som omdanner madrester gennem en kontrolleret fermenteringsproces. Dette system begrænser lugtgener og skaber et produkt, der kan bruges som gødning.

Read more »

Stjernekokke i opråb inden Michelin-uddelingSelvom der er store forventninger til Danmark, når den danske madscene i aften hyldes til den store nordiske Michelin-uddeling, er stjernekokke bekymrede.

Read more »