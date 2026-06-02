Ny regering og tandlægen gratis for alle danskere

En ny regering vil blive præsenteret tirsdag af Mette Frederiksen, og tandlægen vil blive gratis for alle danskere. Selskabet Rejsekort & Rejseplan er blevet politianmeldt, og en uønsket larve ødelægger buske i danske villahaver og parker. Der er god plads på vejene, og elpriserne er næsten ens på morgen og aften.

Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger, at tandlægen vil blive gratis for alle danskere, men ikke lige med det samme. Selskabet Rejsekort & Rejseplan er blevet politianmeldt for at have vildledt sine kunder ved lukningen af det fysiske Rejsekort.

En uønsket larve er i gang med at ødelægge buske i danske villahaver og parker. Der er god plads på vejene, og elpriserne er næsten ens på morgen og aften. Det politiske grundlag for en ny regering vil blive præsenteret tirsdag af Mette Frederiksen. IT-firmaet Tunstall reagerer på overfaldsalarmerne, der ikke virkede, da en patient overfaldt flere ansatte.

En brand har brudt ud på en gård mellem Herning og Brande, og politiet har været til stede på adressen. Mette Frederiksen vil præsentere en ny regering bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne og SF. Den nye regering vil være godt for mennesker, generationer og dyre. Mette Frederiksen har besøgt kong Frederik for at meddele, at en ny regering er faldet på plads. Kongen er på sommertogt og besøger kongeskibet Dannebrog





Kongelig undersøger Mette Frederiksen på vej til OdenseKong Frederik modtager fungerende statsminister Mette Frederiksen i Odense, hvor hun vil meddele kongen om at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale.

Mette Frederiksen kan danne ny regering: SSFMR-regering på vejEfter rekordlang tid er der nu løsning på regeringsdannelsen. Socialdemokratisk leder Mette Frederiksen har haft møde med kongen og kan danne regering sammen med SF, Radikale og Moderaterne. Det bliver en tredje periode som statsminister for Frederiksen, hvilket sikrer hende en plads helt fremme i den socialdemokratiske partihistorie. Regeringen skal præsenteres onsdag, og ministre udpeges samme dag. Det er et historisk svært valg for Socialdemokratiet, der nu har generobret statsministerposten.

Frederik møder Mette Frederiksen før regeringsgrundlagets afsløringKong Frederik modtog statsministeren Mette Frederiksen på Dannebrog i Odense, mens flere møder planlægges inden præsenteringen af regeringsgrundlaget. Programmet fokuserer på kommende ministerudvalg, potentielle overraskelser og et politisk område, som kan påvirke Socialdemokratiets troværdighed i den kommende centrum‑venstre‑regering.

Ombudsmand politianmelder selskabet bag RejsekortSelskabet Rejsekort & Rejseplan, der blandt andet driver det landsdækkende Rejsekort-system, er blevet politianmeldt. Anmelderen er Forbrugerombudsmanden, der mener, at selskabet har vildledt sine kunder i forbindelse med lukningen af det fysiske Rejsekort. I forbindelse med lukningen gennemførte Rejsekort & Rejsepla...

