Ny regering nær: Kun økonomi og ministerposter mangler, siger analytiker

Politisk analytiker Henrik Qvortrup fra B.T. vurderer, at en ny regering snart står klar,idet kun økonomiske aftaler og udnævnelse af ministre mangler. Han understreger, at det er altafgørende, at regeringsdannelsen sker hurtigt pga. udtømt tålmodighed blandt danskerne. I en podcast diskuteres fremtidige ministre og potentielle overraskelser.

B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup vurderer, at de aftaler, som skal danne grundlag for en ny regering, er så gutte, at kun ministerposter og økonomiske detaljer mangler at blive løst.

Han tror derfor, at dannelsen af en ny regering er meget tæt på at være færdig, og at vi er i den absolutte slutfase. Qvortrup understreger vigtigheden af, at regeringsdannelsen sker hurtigt, fordi danskernes tålmodighed er ved at være udtømt. Han påpeger, at politikerne er sig bevidst, at de trækker store veksler på befolkningens tålmodighed, og at projektet derfor skal realiseres nu.

I en podcast fra B.T. diskuteres det, hvilke ministre man skal holde øje med, hvilke overraskelser der kan komme, og hvilket politisk område der kan sætte Socialdemokratiets troværdighed over styr i den kommende centrum-venstre-regering. Programmet var værtet af Simon Richard Nielsen, chefredaktør på B.T. , med gæster Henrik Qvortrup, Joachim B. Olsen og Emilie Jäger. Produktionen stod for Frederik Riis Jakobsen, og redaktionen lå hos Maria Asmine Dam. Der kan være sponsoreret indhold i podcasten





