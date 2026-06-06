Ny regering fastholder stramme udlændingepolitik

Den nye firpartiregering har ikke taget stilling til, om en arbejdsgruppe om dansk statsborgerskab skal afrapportere eller nedlægges. Arbejdsgruppen skal se på, om udlændinge kan screenes for deres værdier, holdninger og demokratiske sindelag, hvis de ønsker at blive danske statsborgere. Uddelingen af statsborgerskab er sat på pause, fordi De Konservative og Liberal Alliance ikke længere er med i den indfødsretsaftale fra 2021, som er grundlaget for at give statsborgerskab.

Den nye firpartiregering har ikke taget stilling til, om en arbejdsgruppe om dansk statsborgerskab skal afrapportere eller nedlægges. Arbejdsgruppen skal se på, om udlændinge kan screenes for deres værdier, holdninger og demokratiske sindelag, hvis de ønsker at blive danske statsborgere.

Vi skal ikke give statsborgerskab til folk, der ikke er danske i hjertet eller har begået kriminalitet. Derfor er det vigtigt, at vi får en tilbagemelding fra ekspertgruppen, som får lov at arbejde færdig, siger De Konservatives udlændingeordfører, Christian Holst Vigilius, til avisen. Uddelingen af statsborgerskab er sat på pause, fordi De Konservative og Liberal Alliance ikke længere er med i den indfødsretsaftale fra 2021, som er grundlaget for at give statsborgerskab. 14.300 mennesker står i øjeblikket i venteposition.

De har ansøgt om at blive danskere, men Udlændinge- og Integrationsministeriet har stoppet sagsbehandlingen. Den nye udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov (S) siger, at SSFMR-regeringen vil fastholde den nuværende udlændingepolitik, som ifølge ministeren er den strammeste nogensinde. Unge, der er født og opvokset i Danmark, gennemfører folkeskolen og aldrig har begået kriminalitet, bør få et statsborgerskab tildelt, når de fylder 18 år, mener begge partier.

Morten Bødskov (S) er ny udlændinge- og integrationsminister og udtaler i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at et dansk statsborgerskab er den største tillidserklæring. Vi har den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Det skal vi blive ved med at have, og det gælder selvfølgelig også for de udlændinge, der gerne vil være danske statsborgere, siger han





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