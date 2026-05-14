Ny rapport dokumenterer systematiske seksuelle overgreb under Hamas-angrebet

En omfattende rapport fra en uafhængig civilkommission afslører, at seksuel vold blev brugt systematisk som et våben under terrorangrebet den 7. oktober i Israel.

En ny og dybt rystende rapport har kastet lys over nogle af de mest brutale aspekter af det Hamas -ledede terrorangreb mod Israel den 7. oktober 2023.

Ifølge rapportens forfattere er der nu fremlagt det hidtil mest omfattende bevismateriale, der dokumenterer systematiske seksuelle overgreb begået af militante grupper både under og i kølvandet på angrebene. Dokumentationen, som er resultatet af et intenst arbejde over de seneste to år, beskriver rædselsvækkende hændelser, herunder voldtægter, gruppevoldtægter og bevidste lemlæstelser af kønsorganer.

Den organisation, der står bag undersøgelsen, drager den konklusion, at den seksuelle vold ikke var tilfældige handlinger begået af enkelte individer, men derimod blev anvendt bevidst og systematisk som en integreret del af en overordnet strategi for angrebet. Denne strategi var primært rettet mod kvinder, børn og gidsler med det formål at terrorisere ikke blot de direkte ofre, men også deres familier, lokalsamfund og det israelske samfund som helhed.

Organisationen bag arbejdet, der kalder sig Civilkommissionen om 7. oktober-forbrydelser mod kvinder og børn, beskriver sig selv som en uafhængig instans, der blev etableret kort efter tragedien for at sikre, at sandheden om overgrebene blev dokumenteret. Cochav Elkayam-Levy, som er formand for organisationen og hovedforfatter til rapporten, har understreget, at et af de mest bekymrende fund er måden, hvorpå digitale platforme er blevet brugt til at forstærke og glorificere forbrydelserne.

Det fremgår, at Hamas-militante aktivt fejrede de uhyrligheder og den lidelse, de påførte ofrene, hvilket tilføjer et lag af psykologisk terror til de fysiske overgreb. Rapporten har identificeret i alt 13 forskellige mønstre af seksuel vold, som spænder fra seksuel tortur og tvungen nøgenhed til direkte skud mod kønsorganer, hvilket vidner om en ekstrem grad af grusomhed. Selvom rapporten præsenterer et massivt materiale, er den ikke uden kritik.

Hans Henrik Fafner, redaktør på mediet POV og bosiddende i Israel, betegner beretningerne som hårrejsende, men maner samtidig til forsigtighed. Han argumenterer for, at visse dele af rapporten bør tages med et gran salt, da kommissionen er relativt ny, og dokumentationen i nogle tilfælde er vanskelig at efterprøve uafhængigt. Særligt peges der på brugen af kilder fra ZAKA Search and Rescue, en frivillig israelsk organisation, som tidligere er blevet kritiseret for at komme med udokumenterede påstande om grusomheder.

Heroverfor har Cochav Elkayam-Levy præciseret, at beretninger fra ZAKA-frivillige kun er blevet brugt som understøttende materiale til andre, mere konkrete beviser såsom videooptagelser, fotografier og direkte vidneudsagn. Rapporten strækker sig over næsten 300 sider og bygger på et hidtil uset omfang af data, herunder over 10.000 fotos og videoklip samt 430 interviews med ofre, vidner, tidligere gidsler og eksperter.

Selvom FN tidligere har konkluderet, at der var rimelig grund til at tro, at seksuel vold fandt sted, mener kommissionen, at deres arbejde skaber en ny virkelighed for ofrene. Ved at lægge et så omfattende bevismæssigt fundament under forbrydelserne, bliver det ifølge Elkayam-Levy umuligt at benægte hændelserne. Spørgsmålet flyttes dermed fra, om overgrebene fandt sted, til hvilke konsekvenser det har for retfærdigheden.

En del af materialet holdes dog lukket for offentligheden af hensyn til ofrenes privatliv og på grund af materialets ekstreme følsomhed, hvilket kommissionen fastholder er i overensstemmelse med internationale standarder for håndtering af traumatiske beviser





