Ny rapport definerer regenerativt byggeri og peger på vejen frem

En ny rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og fagfolk fra byggebranchen definerer for første gang regenerativt byggeri og fremlægger konkrete handlingsspor. Rapporten sigter mod at mindske byggebranchens markante CO2-aftryk og skabe bygninger, der positivt bidrager til miljø, klima, biodiversitet og menneskers trivsel. Vicedirektør Mikkel K. Kragh fra Arup leder arbejdet og præsenterer en vision for Danmark i 2075 med ambitiøse mål for bæredygtigt byggeri.

Byggebranche n, der står for en betydelig del af Danmarks CO2-udledninger, har længe kæmpet med at finde bæredygtige løsninger. Begrebet regenerativt byggeri er dukket op som en potentiel løsning, der sigter mod at skabe bygninger, der giver mere, end de tager fra naturen. Dog har en klar definition og konkrete handlingsspor hidtil manglet, hvilket har gjort det svært at implementere praksissen bredt. En ny rapport, anført af Mikkel K.

Kragh, vicedirektør hos rådgivningsvirksomheden Arup og tidligere professor ved Aarhus Universitet, adresserer netop dette problem. Rapporten, der er udviklet i samarbejde med Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og en række fagfolk fra byggebranchen, giver en grundig definition af regenerativt byggeri og skitserer konkrete veje til at opnå det. Kragh forklarer, at den populære opfattelse af regenerativt byggeri er et byggeri, der giver mere, end det tager. Han uddyber dette perspektiv ved at beskrive Jorden som et økosystem, der skal holdes i balance. Ubalancer opstår, når vi udvinder jomfruelige ressourcer til byggematerialer uden at genanvende dem i et lukket kredsløb. Regenerativt byggeri handler derfor om at lade planeten regenerere ved at integrere bygninger som en del af levende økosystemer og respektere planetens grænser. Dette indebærer et skifte i tankegang, hvor vi anerkender, at vi er en del af de økosystemer, vi påvirker, og at det ikke er tilstrækkeligt blot at reducere skade eller lade naturen være. Rapporten fremlægger en vision for Danmark i 2075, hvor regenerativt byggeri er den dominerende byggemetode. Denne vision inkluderer udfasning af alle fossilbaserede byggematerialer, medmindre de indgår i cirkulære kredsløb, sikring af at alle bygninger bidrager positivt til biodiversitet, at mindst 80 procent af bygningsarealbehovet dækkes gennem transformationer frem for nybyggeri, og at alle borgere har maksimalt 100 meter til levende natur fra deres bopæl. Disse syv handlingsspor, som er et udpluk af rapportens anbefalinger, er nødvendige for at definere reelt regenerativt byggeri. Mikkel K. Kragh understreger, at regenerativt byggeri ikke kun fokuserer på miljø, klima og biodiversitet, men også på menneskers sundhed og trivsel. Det handler om at skabe samspil med naturen og økosystemerne, snarere end blot at optimere kvadratmeter. Harpa Birgisdottir, professor ved Aalborg Universitet, bekræfter rapportens ambitiøse mål og anerkender nødvendigheden af drastiske tiltag for at opnå en reel forandring i byggebranchen. Hun peger dog også på udfordringen med investorers kortsigtede afkastkrav, som står i kontrast til de langsigtede positive effekter af regenerativt byggeri. Det er essentielt, at investeringer i lang levetid og bæredygtige løsninger også afspejler sig i den økonomiske gevinst for investorerne





