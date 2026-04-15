Ny rapport definerer regenerativt byggeri og peger på konkret vej frem

En ny rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) fastlægger en klar definition af regenerativt byggeri og skitserer konkrete handlingsspor for at reducere byggebranchens klimaaftryk og fremme biodiversitet. Rapporten er et resultat af et bredt samarbejde med brancheeksperter og advarer mod den nuværende models kortsigtede fokus.

Danske Bank og Rambøll har indgået et partnerskab om Børsen Bæredygtig, hvilket betyder, at alle artikler er frit tilgængelige for alle læsere. Regenerativt byggeri fremhæves som en central løsning på byggebranchens CO2-udledninger. Begrebet har dog hidtil manglet en klar definition og konkrete handlingsspor. En ny rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) i samarbejde med brancheeksperter introducerer nu en præcis definition og skitserer en vej mod regenerativ praksis. Mikkel K.

Kragh, vicedirektør hos Arup og tidligere professor ved Aarhus Universitet, har ledet arbejdet med rapporten, der sigter mod at gøre byggeriet mere bæredygtigt og ressourceeffektivt. Bygge- og anlægsindustrien står for omkring 30 procent af Danmarks samlede CO2-udledninger, hvilket gør den til en af de største syndere i landets klimaregnskab. Regenerativt byggeri er vokset frem som et svar på både de massive CO2-udledninger og det tab af biodiversitet, som byggeriet forårsager. Rapporten søger at besvare spørgsmål omkring, hvordan vi kan implementere regenerativt byggeri i praksis. En populær definition af regenerativt byggeri er et byggeri, der giver mere, end det tager. Mikkel K. Kragh uddyber, at regenerativt byggeri handler om et byggeri, der tillader planeten at regenerere. Han forklarer, at Jorden er et økosystem, der skal holdes i balance. Ubalance opstår, når vi overbelaster systemet, for eksempel ved at udvinde jomfruelige ressourcer som beton, aluminium og plast til byggematerialer, uden at disse ressourcer sendes tilbage og genanvendes i kredsløbet. Mikkel K. Kragh har været drivkraften bag rapporten og har arrangeret flere workshops med fagfolk fra branchen og andre sektorer for at definere vejen mod regenerativt byggeri. Målet er at gøre Danmark mere resilient i 2075 gennem regenerativ praksis. Visionen omfatter udfasning af fossilbaserede byggematerialer, positiv påvirkning af biodiversitet, at minimum 80 procent af bygningsarealbehovet dækkes gennem transformation af eksisterende bygninger, og at alle borgere har maksimalt 100 meter til levende natur fra deres bolig. Disse syv handlingsspor skal opfyldes for at opnå reelt regenerativt byggeri. Regenerativt byggeri tager højde for miljø, klima, biodiversitet samt menneskers sundhed og trivsel. Det handler ikke kun om kvadratmeter, men også om samspillet mellem byggeriet og naturen. Tilgangen indebærer, at bygninger og steder planlægges og forvaltes som en del af levende økosystemer inden for planetære grænser, så de genopbygger og styrker planetens, naturens og menneskers evne til at trives og udvikle sig. Praksissen fokuserer på genopretning og styrkelse af økologiske systemer, hvor byggeriet indgår som en integreret del. Dette kræver et ændret natursyn, hvor økosystemer ses som forbundne med mennesket. Harpa Birgisdottir, professor ved Aalborg Universitet, anerkender rapportens ambitiøse mål og bifalder behovet for drastiske ændringer i branchens nuværende modeller. Hun påpeger, at nuværende investorforventninger til kortsigtede afkast ikke matcher byggeriernes langsigtede indvirkning på miljø og levetid. Derfor er det essentielt at fremme bygninger med længere levetid og at genbruge eksisterende strukturer, hvilket skal afspejles i investeringsgevinster





