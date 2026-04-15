Ny rapport definerer regenerativt byggeri og foreslår konkrete handlinger

En ny rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ledet af Mikkel K. Kragh fra Arup, fremlægger en klar definition af regenerativt byggeri og skitserer syv handlingsspor for at opnå det. Rapporten adresserer byggebranchens CO2-udledninger og tab af biodiversitet og sigter mod at gøre Danmark mere resilient i 2075. Ekspert roser ambitionerne, men efterlyser målbare kriterier.

Danske Bank og Rambøll støtter op om et initiativ, der gør alle artikler om bæredygtigt byggeri frit tilgængelige for enhver læser. Begrebet regenerativt byggeri , der foreslås som en løsning på byggebranchens betydelige CO2-udledninger, har hidtil været præget af uklarhed. En ny rapport sigter nu mod at definere dette begreb og fremlægge konkrete handlemuligheder. En førende forsker roser initiativet, men efterlyser målbare kriterier for succes. Mikkel K.

Kragh, vicedirektør i rådgivningsvirksomheden Arup og tidligere professor ved Aarhus Universitet, har ledet arbejdet med den nye rapport. Rapporten er et resultat af et samarbejde med Akademiet for de Tekniske Videnskaber og involverer arkitekter og ingeniører fra branchen. Den tegner en vej mod regenerativt byggeri. Byggebranchen har i årtier været en markant bidragyder til Danmarks CO2-regnskab, idet cirka 30 procent af de samlede udledninger stammer fra denne sektor. I de seneste år er regenerativt byggeri dukket op som et centralt begreb og en potentiel løsning på de omfattende CO2-udledninger og det tab af biodiversitet, som byggeriet er medvirkende årsag til. Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) forsøger, i samarbejde med ingeniører, arkitekter og andre interessenter, at adressere disse udfordringer i en ny rapport, der fungerer som en guide. Rapporten definerer regenerativt byggeri og præsenterer en plan for, hvordan dette kan opnås. "Der findes forskellige definitioner på regenerativt byggeri. Den mest udbredte formel er, at det er et byggeri, der giver mere, end det tager," udtaler Mikkel K. Kragh. Han beskriver sin egen forståelse af regenerativt byggeri som "et byggeri, der tillader planeten at regenerere". Fra dette perspektiv betragtes Jorden som et økosystem, der skal opretholde balance. Ubalancer opstår, når systemet overbelastes, for eksempel ved udvinding af jomfruelige ressourcer som beton, aluminium og plast til byggematerialer, uden at disse genanvendes i kredsløbet. Mikkel K. Kragh har været central i udarbejdelsen af rapporten, der sigter mod at definere vejen mod regenerativt byggeri. Gennem det seneste år har han arrangeret fire større workshops, hvor fagfolk fra byggebranchen og andre sektorer har bidraget til at forme visionen. Visionen centrerer sig om at gøre Danmark mere resilient i 2075, forudsat at regenerativt byggeri bliver den dominerende byggemetode. En del af visionen indebærer en udfasning af alle fossilbaserede byggematerialer, såsom cement, tegl og plastbaseret isolering, medmindre de indgår i lukkede og cirkulære kredsløb. Desuden skal alle bygninger bidrage positivt til biodiversitet, mindst 80 procent af bygningsarealbehovet skal dækkes gennem transformationer frem for nybyggeri, og alle borgere skal have maksimalt 100 meter til levende natur fra deres bopæl. Disse punkter, der udgør et udpluk af syv handlingsspor, skal alle være opfyldt for at kunne tale om reelt regenerativt byggeri. "Regenerativt byggeri tager hensyn til miljø, klima og biodiversitet, men også til vores sundhed og trivsel. Det handler ikke kun om kvadratmeter, men også om, hvordan byggeriet skaber samspil med naturen og økosystemerne," forklarer Mikkel K. Kragh. Han uddyber, at regenerativt byggeri er en tilgang, hvor bygninger og områder planlægges og forvaltes som integrerede dele af levende økosystemer og inden for planetære grænser. Målet er at genopbygge og styrke planetens, naturens og menneskers evne til at trives og udvikle sig over tid. I stedet for blot at reducere skade eller minimere belastning, sigter regenerativ praksis mod at bidrage til genopretning og styrkelse af de økologiske systemer, som byggeriet er en del af. Dette kræver et ændret natursyn, hvor økosystemer ikke betragtes som adskilte fra mennesket, men som en integreret del af de systemer, vi påvirker. Mikkel K. Kragh anerkender, at rapporten sætter ambitiøse mål, men understreger nødvendigheden af et drastisk opgør med eksisterende modeller i branchen. "I dag forventer investorer i byggeriet afkast inden for en relativt kort tidshorisont. Men byggerierne påvirker vores liv og miljø over en meget længere tidshorisont. Derfor er vi meget optagede af, at bygninger holder længere, og at vi bruger de eksisterende byggerier på nye måder," siger han og tilføjer: "Men det skal jo også afspejles i den gevinst, investorer kan realisere. Det skal så at sige kunne betale sig at investere i lang levetid. Det kan det ikke uden videre i dag." Harpa Birgisdottir, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, deler opfattelsen af, at rapporten indeholder meget ambitiøse mål. Hun ser positivt på rapportens indhold og er enig i, at drastiske tiltag er nødvendige. Sammen med sine forskerkolleger fra blandt andet..





Regenerativt Byggeri Bæredygtighed CO2-Udledninger Biodiversitet Byggebranchen

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hollandsk model giver inspiration til dansk udbygning af elnettetDanmark og Holland kæmper begge med at udbygge højspændingsnettet. Den hollandske model for prioritering af nye kunder kan give inspiration til Danmark. Forbrugerens rolle i overvågning af eget forbrug og tekniske udfordringer diskuteres.

Read more »

Albertslund Forsyning udvider lavtemperaturfjernvarmeAlbertslund Forsyning er blandt de første i Danmark til at udrulle lavtemperaturfjernvarme. Ingeniørens GridTech deler erfaringer om de tekniske udfordringer og overvejelser i forbindelse med implementeringen.

Read more »

Rolls-Royce skal bygge atomkraft i Storbritannien med SMR-aftaleStorbritannien har underskrevet sin første aftale om små modulære reaktorer (SMR). Rolls-Royce skal stå for opførelsen af tre reaktorer, og byggeriet kan nu begynde.

Read more »

Nye Perspektiver fra Verden og Hjemmefronten: Fra Hormuzstrædet til Københavns HovedbanegårdEn nyhedsopdatering, der dækker et bredt spektrum af begivenheder. Fra TV 2's eksklusive adgang til det geopolitisk betydningsfulde Hormuzstræde og bekymringer om NATOs fremtid i lyset af Donald Trumps udtalelser, til danske sportsbegivenheder, minderne om afdøde Johnny Reimar, og de praktiske konsekvenser af tekniske problemer i landets togdrift. Derudover dykker vi ned i aktuelle samfundsdebatter, personlige beretninger fra reality-tv, og de teknologiske skift der præger moderne krigsførelse, samt kulturelle og politiske reaktioner på internationale hændelser.

Read more »

Jernbaneveteran peger på tre årsager til togkaos efter køreledningsfaldEn jernbaneekspert, Kristian Madsen, identificerer tre mulige årsager bag det omfattende togkaos, der ramte Danmark tirsdag, efter køreledninger faldt ned to steder på Sjælland. Kaosset strandede tusindvis af passagerer og afslørede potentielle tekniske mangler og kommunikationssvigt i jernbanesystemet.

Read more »

