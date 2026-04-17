Ny privatlivsfokuseret kontorpakke udfordrer giganterne

Det schweiziske selskab Proton lancerer Proton Workspace, et nyt privatlivsbeskyttet alternativ til Microsoft 365 og Google Workspace, der tilbyder ende-til-ende-krypterede værktøjer til produktivitet.

Det schweiziske teknologiselskab Proton, kendt for sine privatlivsfokuserede e-mail- og cloudlagringstjenester, udvider nu sit produktionsøkosystem med lanceringen af Proton Workspace . Denne nye suite er designet som et direkte alternativ til de dominerende markedskæmper Microsoft 365 og Google Workspace, og sigter mod at give brugere en sikker og privatlivsbevarende platform til deres daglige produktivitetsbehov.

I en digital tidsalder, hvor data er en værdifuld handelsvare, og bekymringer om privatlivets fred stiger, positionerer Proton Workspace sig som et stærkt valg for både enkeltpersoner og virksomheder, der prioriterer datasikkerhed og kontrol. Den schweiziske neutralitet og landets strenge databeskyttelseslove understøtter yderligere Protons løfte om at beskytte brugerdata. Proton Workspace omfatter en række essentielle værktøjer, herunder en sikker e-mail-klient, kalender, fildeling og en dokumenteditor, der alle er integreret for at sikre en gnidningsfri brugeroplevelse. Hvert element i suiten er bygget med ende-til-ende-kryptering, hvilket betyder, at kun afsenderen og modtageren kan læse indholdet. Selv Proton har ikke adgang til de krypterede data, hvilket sikrer et hidtil uset niveau af fortrolighed. Dette står i skarp kontrast til mange eksisterende cloud-baserede produktivitetsplatforme, hvor virksomheder potentielt kan få adgang til brugerdata. Proton Workspace er et resultat af en langsigtet strategi fra Proton-teamet, der har arbejdet målrettet på at udvide deres tilbud ud over blot sikker e-mail og lagring. Lanceringen af denne omfattende produktivitetsplatform markerer et betydeligt skridt for firmaet og et potentiale vendepunkt for markedet for digitale arbejdsredskaber. For virksomheder, der håndterer følsomme oplysninger, eller for individuelle brugere, der ønsker at bevare fuld kontrol over deres personlige data, repræsenterer Proton Workspace en overbevisende løsning. I modsætning til traditionelle cloud-tjenester, hvor dataindsamling og annoncebaserede forretningsmodeller ofte er kernen, er Protons forretningsmodel baseret på abonnementer, hvilket sikrer, at deres primære incitament er at levere en overlegen og sikker service til deres betalende kunder. Tilbuddet om et gratis prøveabonnement giver potentielle brugere mulighed for at afprøve platformens funktionaliteter og vurdere dens egnethed til deres specifikke behov, uden binding eller krav om betalingsoplysninger. Denne tilgang til kundeanskaffelse understreger Protons tillid til produktets kvalitet og dets evne til at tiltrække og fastholde brugere, der værdsætter privatliv og sikkerhed. Derudover opfordres nye brugere til at vælge emner af interesse for at personliggøre deres oplevelse og modtage et relevant nyhedsbrev, der fokuserer på skæringspunktet mellem erhvervsliv, produktion og teknologisk udvikling. For medlemmer af IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) er der desuden adgang til PLUS-indhold som en del af deres medlemskab. Denne type indhold er rettet mod at klæde fagfolk på til at navigere i et teknologisk erhvervsliv, hvilket indikerer en strategisk integration med professionelle netværk og organisationer, der kan drage fordel af avancerede, privatlivsbeskyttende værktøjer. I betragtning af de stigende bekymringer for hybridkrigsførelse og potentielt misbrug af teknologi, understreger lanceringen af Proton Workspace vigtigheden af at have adgang til sikre og troværdige digitale værktøjer. Eksperter advarer om, at usikre platforme kan udgøre en sårbarhed, der kan udnyttes i cyberangreb og informationskrig. Derfor er initiativer som Proton Workspace afgørende for at styrke den digitale modstandskraft hos både individer og organisationer





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Microsoft-licenser og softwarevalg: En udfordring i en digitaliseret verdenAnalysen undersøger brugen af Microsoft-licenser og alternative softwareløsninger i virksomheder, med fokus på udfordringer og muligheder i en digitaliseret verden. Artiklen dækker adgang til software, begrænsninger og konsekvenser for medarbejdernes produktivitet, samt vigtigheden af at optimere brugen af eksisterende ressourcer.

Read more »

B.T.s sportsredaktør: 'Alt for tidligt – Axelsen kunne have vundet OL igen'Det er Danmarks største atlet nogensinde, lyder det også.

Read more »

Mange kommunale medarbejdere skifter væk fra MicrosoftEn ny udvikling viser, at kommunale medarbejdere i stigende grad forlader Microsofts produkter til fordel for mere enkle og potentielt billigere løsninger til dagligdags opgaver som e-mail og kalender. Dette skifte påvirker især "light-brugere", mens mere avancerede brugere, der er dybt integreret med Microsofts økosystem, fortsat ser fordele.

Read more »

Microsoft licensændringer og Python i organisationerNyheden diskuterer potentielle ændringer i Microsofts licensmodeller, hvor kun halvdelen af medarbejderne har fulde licenser, mens resten bruger simplere løsninger. Der berøres også brugen af Python i større organisationer, især i forbindelse med AI og integration med systemer som Bloomberg, og hvordan dette påvirker medarbejdere med mindre omfattende licensbehov.

Read more »

Sker senest 1. juli: Markant ændring på din lønseddel»Mange lønmodtagere får faktisk en højere løn, end de tænker over i det daglige, og det har været en frustration for mange virksomheder,« lyder det fra Søren Kryhlmand.

Read more »

Prins Sverre Magnus dukker op med kronprins Haakon – og alle eksperterne spekulerer i det samme»Der er åbenlyst brug for det,« lyder det fra flere norske kongehuseksperter, der alle siger det samme efter den unge prins' seneste royale opgave med far kronprins Haakon.

Read more »