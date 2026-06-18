Ny minister vil afskrive 'først til mølle'-princippet for elnetsprioritering

Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa planlægger at ændre reglerne for prioritering af ansøgninger om tilslutning til elnettet. I stedet for 'først til mølle' vil fire kategorier anvendes, hvilket skal sikre bedre udnyttelse af ressourcer og fremme den grønne omstilling.

Den nye minister, Samira Nawa , vil have et opgør med 'først til mølle'-princippet. I stedet skal køen til elnettet med en lovændring fremover prioriteres ud fra fire kategorier.

Energinet er udfordret af ansøgninger fra techgiganter og andre selskaber, der vil have datacentre, batteriparker og andet koblet på elnettet. Da Danmarks nye klima-, energi- og forsyningsminister, Samira Nawa, for få dage siden flyttede ind på ministerkontoret, lå der allerede et bjerg af papirer på hendes bord. For det ser lige nu ganske umuligt ud at få koblet alle de elbiler, datacentre og brintfabrikker, som der er udsigt til, på elnet.

Det er et kæmpe udfordring, som kræver en ny tilgang til prioritering af forbindelser. Ministeren vil derfor ændre reglerne således at prioriteringen ikke længere sker efter 'først til mølle'-princippet, men i stedet efter fire klare kategorier. Dette skal sikre, at de mest kritiske projekter får adgang til elnettet først, og at系统中的 resources anvendes bedst muligt. De fire kategorier indebærer sandsynligvis kriterier som strategisk betydning, bidrag til grøn omstilling, økonomisk levedygtighed og samfundsmæssig nødvendighed.

Energinet, der styrer det danske elnet, har ifølge medierne modtaget en stor mængde ansøgninger fra både danske og internationale virksomheder, der ønsker at oprette store energiforbrugere. Disse inkluderer datacentre fra techgiganter, batteriparker til lagring af energi og facility for produktion af grøn hydrogen.uden for at opretholde tillid og forudsigelighed for investorer og virksomheder, der investerer i den grønne omstilling. Det er derfor afgørende at have en transparent og fair metode til at prioritere disse ansøgninger.

Den foreslåede lovændring er en del af en bredere strategi for at modernisere elnettet og gøre det klar til en fremtid med langt højere energiforbrug. Det kræver også store investeringer i infrastruktur og nye teknologier. Samtidig skal balancen mellem byrder ogfordele fordeles retfærdigt mellem forskellige sektorer og regioner. Ministeren har nu fået opgaven med at få disse/store ændringer gennemført, og det vil formentlig kræve brede forhandlinger med både erhvervslivet, politiske partier og myndighederne.

Målet er at sikre, at Danmark kan nå sine ambitiøse klimamål, samtidig med at landets økonomi konkurrenceevne bevares. Denne udfordring er ikke kun teknisk, men også politisk økonomisk, da det handler om at allokere begrænsede ressourcer på den mest effektive måde. Det bliver spændende at følge udviklingen, og det vil have betydning for danskerne i mange år fremover





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