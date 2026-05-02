Ny metode udvinder guld fra elektronisk affald – mere miljøvenlig end traditionelle metoder

Forskere fra ETH Zürich har udviklet en ny, miljøvenlig metode til at udvinde guld fra elektronisk affald ved hjælp af et stof fra osteproduktion. Opdagelsen har potentiale til at revolutionere genanvendelsen af elektronik.

De fleste af os har på et tidspunkt stået med den udfordring – en udtjent computer, et bundkort der har set bedre dage, eller en gadget der simpelthen ikke virker mere.

Alt for ofte ender disse elektroniske rester direkte i skraldespanden, uden at vi tænker nærmere over de værdifulde ressourcer, de indeholder. Nu præsenterer forskere fra det prestigefyldte ETH Zürich en banebrydende ny metode til at udvinde guld fra netop dette elektroniske affald, og det med en markant reduceret miljøbelastning sammenlignet med de traditionelle metoder, der anvendes i dag.

Denne innovation har potentiale til at revolutionere måden, vi håndterer og genanvender elektronik på globalt plan, og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Den nye proces er baseret på en smart kemisk tilgang. Først opløses metallerne i det elektroniske affald, for eksempel fra gamle bundkort, så de omdannes til ioner. Dette gøres ved hjælp af en specifik opløsning, der effektivt frigør metallerne fra de andre komponenter.

Herefter kommer det overraskende element ind i billedet: et stof, der er et biprodukt fra osteproduktionen. Dette stof har den unikke egenskab at tiltrække og binde sig specifikt til guldionerne. Det fungerer som en slags magnet for guld, og gør det muligt at separere det fra andre metaller og materialer i affaldet. I et nyligt gennemført forsøg lykkedes det forskerne at udvinde en lille, men betydningsfuld, guldklump fra blot 20 gamle bundkort.

Selvom den umiddelbare værdi af denne guldklump ikke var enorm, så er resultaterne yderst lovende og indikerer et enormt potentiale, når man tager i betragtning de gigantiske mængder elektronisk affald, der genereres over hele verden hvert eneste år. Tænk på alle de udtjente smartphones, computere, tablets og andre elektroniske enheder, der hober sig op – de repræsenterer en skjult skat af værdifulde metaller, som nu kan udvindes på en mere ansvarlig og miljøvenlig måde.

Opdagelsen fra ETH Zürich åbner op for en række nye muligheder inden for genanvendelse af elektronik. Traditionelle metoder til udvinding af guld fra elektronisk affald er ofte energikrævende og involverer brugen af skadelige kemikalier, som kan have negative konsekvenser for både miljøet og menneskers sundhed. Den nye metode, der anvender et biprodukt fra osteproduktionen, er derimod langt mere miljøvenlig og bæredygtig. Den reducerer behovet for skadelige kemikalier og kan potentielt også reducere energiforbruget.

Dette er et vigtigt skridt i retning af en cirkulær økonomi, hvor ressourcer genbruges og genanvendes i stedet for at blive smidt ud. Så næste gang du står med en gammel computer, en defekt telefon eller en anden elektronisk enhed, der ikke længere fungerer, så tænk dig om en ekstra gang, før du smider den ud. Den kan indeholde værdifulde ressourcer, der kan genanvendes og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Denne innovation understreger vigtigheden af forskning og udvikling inden for bæredygtige teknologier, og viser, at der er potentiale for at finde innovative løsninger på nogle af de største miljømæssige udfordringer, vi står overfor i dag. Det er en påmindelse om, at selv tilsyneladende ubrugelige affaldsprodukter kan have en værdi, og at vi alle har et ansvar for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid





