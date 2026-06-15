Ny meningsmåling: Donald Trump Jr. i spil til at overtage efter far

En overraskende meningsmåling viser, at Donald Trump Jr. kan være en reel udfordrer for J.D. Vance som favorit til at overtage republikanske tøjler efter Donald Trump. Inden for republikanske kredse er der intet nyt i, at Vance anses som naturlig arvtager, men nu indgiver Trump Jr. som en mulig konkurrent, hvilket kan starte en indbyrdes magtkamp. Trump har offentligt og private antydninger givet om, at Vance bør stille op, men Vance tøver med en endegyldig beslutning, inden han har sikret Trumps støtte. Mens Vance fortsat er favoritet med 45 procent i den seneste måling, indikerer udviklingen, at arven efter den tidligere præsident er mere uafgjort end før.

En ny meningsmåling peger på, at Donald Trump Jr. kan overtage præsidentposten fra sin far. Donald Trump Jr. og J.D. Vance kan komme til at kæmpe om magten hos Republikanerne .

De republikanske vælgere har under hele Trumps anden periode haft vicepræsidenten, J.D. Vance, som favoritten til at overtage tøjlerne hos republikanerne. Men en ny måling kaster en ny, overraskende kandidat i spil, der måske kan snuppe pladsen fra J.D. Vance på sigt.

Målingen viser, at Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. måske er i spil til at overtage tøjlerne. J.D. Vance siger, at Trump både offentligt og privat har nævnt, at han bør stille op som præsidentkandidat, når Trump er færdig, men J.D. Vance har ikke givet klar besked, selvom Donald Trump prøver at få svar ud af ham.

Selvom Donald Trump presser på, så er der én ting, som skal overstås, før Vance vil tage en endegyldig beslutning om, hvorvidt han ønsker at smide sit navn i hatten som den næste præsident i USA. Vicepræsidenten understreger samtidig, at Donald Trump vil støtte ham, skulle han beslutte at stille op ved næste valg. Ifølge meningsmålingen er J.D. Vance stadig favorit, da 45 procent af respondenterne har ham som favorit til at overtage efter Donald Trump.

Denne udvikling indikerer en potentiel magtkamp inden for republikanske partiet, hvor både etablerede politikere som Vance og familiemedlemmer som Trump Jr.仍 vurderes som mulige kandidater. Den nye meningsmåling giver et billede af, hvordan republikanske vælgere ser på fremtidige ledere, og det understreger, at arven efter Donald Trump fortsat er et centralt tema i amerikansk politik. Trump Jr.'s stigning i popularitet blandt nogle republikanske grupper kan skyldes hans aktive rolle i kampagnen og sin tætte forbindelse til sin far.

Mens Vance har profiteret af sin position som vicepræsident og sin politiske erfaring, har Trump Jr. målt styrke i sin evne til at mobilisere basen og kommunikere direkte med vælgerne. Meningsmålingen viser også, at mange republikanske vælgere fortsat er usikre på, hvem der er bedst egnet til at føre partiet frem i fremtiden, og dette åbner for fleksibilitet i præferencespositionerne.

Det er vigtigt at bemærke, at tidspunktet for en beslutning er kritisk, da valgkampen til det næste præsidentvalg allerede er i gang, og kandidaterne skal have tid til at opbygge en national kampagne. Trumps egen indflydelse vil sandsynligvis fortsætte med at være en afgørende faktor, uanset hvem der til sidst bliver det officielle kandidat, og hans støtte vil være afgørende for at sikre enhed inden for partiet.

Denne situation understreger den komplekse dynamik i arven efter en så kontroversiel og dominant figur som Donald Trump, og hvordan personlige forbindelser og politisk erfaring konkurrerer om at definere republikansk fremtid





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