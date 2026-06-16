Ny lovgivning for flyrejser giver dyrere billetter

De nye regler for flyrejser giver mulighed for kompensationsstørrelser på op til 600 euro for forsinkede fly, men også dyrere billetter på grund af håndbagage uden gebyrer.

Først og fremmest er det godt, at der kommer et opdateret regelsæt, når det kommer til passagerers rettigheder i forbindelse med flyrejser. Men her stopper de rosende gloser fra Dansk Luftfart også, der er en brancheorganisation for luftfartselskaberne i Danmark.

Når det så er sagt, havde vi håbet på, at man ville finde en lidt bedre balance mellem hensynet til passagerernes rettigheder, kompensationsstørrelser og luftfartsselskabernes økonomi og handlefrihed. Regler, der for første gang i over 20 år har fået en overhaling. Det er især kompensationsreglerne for forsinkede eller aflyste fly, Dansk Luftfart harcelerer over. Dem er der nemlig ikke blevet pillet ved.

Det vil sige, at flypassagerer stadig kan få en kompensation på 250 til 600 euro for forsinkelser på over tre timer. Vi savner i lovgivningen, at den afspejler nutidens luftfart, som er international og meget kompliceret. At være forsinket i tre timer kan føles som lang tid for en passager, det vil vi gerne anerkende, men for en international luftfartsvirksomhed, som skal flytte fly rundt i hele Europa hele dagen, er tre timer bare ikke særlig meget.

Og det havde vi håbet på, at man fra EU's side havde forsøgt at implementere mere i lovgivningen, end det har været tilfældet her, siger Mathias Milling. Sekretariatschefen understreger, at der bakkes op om en kompensationsordning, men at tretimersgrænsen kan give bagslag for passagererne. For i stedet for at forsøge at indhente forsinkelsen på det enkelte fly og risikere, at efterfølgende afgange også bliver forsinkede, kan flyselskaberne lade én forsinkelse vokse.

Når man har den her lovgivning, hvor der kommer en stor økonomisk hammer allerede efter tre timer, så kan det give nogle uhensigtsmæssige effekter for de passagerer, der bliver forsinket. For luftfartsselskabet kan det være mere effektivt at isolere den ene forsinkelse. Så er der nogle, der bliver forsinket rigtig længe, fremfor at der er en hel masse fly, der bliver forsinket i løbet af dagen.

Også den europæiske brancheorganisation for luftfartselskaber, Airlines for Europe, advarer om, at håndbagage uden gebyrer kan få flybilletterne til at stige i pris. De nye regler dikterer nemlig også, at den billetpris, du ser, altid skal omfatte håndbagage med en håndtaske og en kabinekuffert. Herefter kan man sortere kabinekufferten fra, hvis du ikke skal bruge det, så du får en lavere pris. Dansk Luftfart beskriver den regel som





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Flyrejser Kompensationsstørrelser Håndbagage Billetter Luftfartsselskaber

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