Ny landsholdsspiller om pludselig opmærksomhed: Jeg har ikke behov for alt muligt

En uventet navn på det danske landsholdssamling har skabt overraskelse. Spilleren, der kommer fra Heerenveen, udtaler sig om sin kontakt med ryktet og sit ønske om at holde lav profil, selvom en mulig debut vil bringe ham mere opmærksomhed.

Midt i listen over velkendte navne fik man pludselig øje på en helt anden, der fik folk til at kigge en ekstra gang. Det var den nye mand på det danske landshold, somBrianRiemerudtog til store overraskelse i slutningen af maj.

Få roligans havde sikkert gættet, at denne dansker skulle være en del af truppen til denne uges to testkampe mod henholdsvis DR Congo og Ukraine. Danskeren, der har haft en fremragende sæson i Heerenveen, fortæller til den danske presse i Helsingør, at han faktisk ikke har et behov for at være i rampelyset.

"Der er måske ikke så mange, der ved, hvem jeg er. Og det har jeg det egentlig fint med. Jeg har ikke behov for alt muligt," siger han. Han prøver at holde lav profil og er ikke så megetigt i at være i spotlightet.

Han er dog bevidst om, at en mulig debut på landsholdet de kommende dage vil ændre opmærksomheden på ham i hjemlandet.

"Der er nok flere mennesker, der så får en holdning til én. Men sådan er fodbold. Også i Holland, hvor mange har en mening. Det er jeg vant til," afslutter han





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