Ny økonomiaftale sikrer 2,3 mia. kr. ekstra til sundhed i regionerne i 2027

Regeringen og Danske Regioner har indgået en økonomiaftale for 2027, der bevarer det hidtil størstepublic health-investeringer og forbereder en større regionel sundhedsreform.

Ved et pressemøde fredag formiddag præsenterede Økonomi- og indenrigsministeriet en ny økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner for år 2027. Aftalen tilføjer 2,3 milliarder kroner ekstra til regionernes sundhedsvæsen , et beløb svarende tilåret 2024s aftale, der blev kaldt for "det største løft af sundhedsvæsen et i 15 år".

Desuden stiger anlægsudgifterne med 4,2 milliarder kroner, hvilket også matcher sidste års plan. Disse niveauer var allerede fastsat i 2024-aftalen for både 2026 og 2027, hvilket sikrer forudsigelighed. Ytterligare en vigtig ændring er, at sundhedsreformen fra 2024 fører til en sammenlægning af Region Hovedstaden og Region Sjælland, som danner den nye Region Østdanmark, mens de andre tre regioner forbliver uændrede.

Aftalen dermed balancerer mellem at fastholde store investeringer i sundhed og at skabe en mere effektiv regional struktur, der forventes at forbedre services og reducere administrative omkostninger på lang sigt





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