Ny klub og klima: Knud Lund vælger fællesskab i stedet for isolering

Ny klub får popularitet i Jylland, mens kraftig regn rammer dele af landet. Ringkøbing strand kæmper med tang, og centerrør transporters. Christian Eriksen udskrevet efter pacemaker-stød. Lupiner udenfor dyrknings-land, ministre bor på Sjælland, og ulveskydning tilladt. Forstenede søpindsvin er almindeligt fossil.

I stedet for at isolere sig derhjemme valgte Knud Lund at begynde i en ny klub , der de seneste år er blevet særlig populær. Mest kommer der i Jylland , hvor der mange steder kommer mellem 15 og 20 millimeter i løbet af aften og natten.

I Nordjylland kan der lokalt komme mellem 20 og 25 millimeter, og kommer der 24 millimeter eller mere på seks timer overskrides kriteriet for kraftig regn. Store del af stranden i Ringkøbing er lige nu fyldt med tang fra Ringkøbing Fjord. Det er et meget, meget trist syn.

Som indfødt ringkøbingenser - jeg har aldrig boet andre steder - må jeg sige, at det i år er værre, end det nogensinde har været, siger en af de lokale, Claus Møller Sørensen. Han og flere andre mener, at kommunen bør gøre en større indsats for at rydde op, og de er også selv indstillede på at gøre en indsats, hvis det skulle være. Nu ruller det 452 tons store centerrør afsted igen.

Denne gang går turen fra Ringkøbing til Hvide Sande. En tur på 22 kilometer. Chaufførerne regner med at trille afsted med fem til seks kilometer i timen, når det går godt. Elbilerne fylder mere og mere på vejene, og det mærker mekaniker Ole Bergh Hansen i Holstebro.

Efter 31 år i faget savner han de brummende motorer, men er nødt til at følge med udviklingen. Christian Eriksen er udskrevet fra hospitalet og hjemme hos sin familie, efter at han faldt om på banen i Odense søndag aften. Den danske fodboldstjerne skriver på Instagram, at han har det godt og bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav stød og var årsagen til episoden.

Som I sikkert kan forestille jer, har det gjort stort indtryk på mig og min familie, at jeg fik et stød fra pacemakeren, men jeg kan forsikre alle om, at dette er en anderledes situation end i 2021, skriver Eriksen. I 2021 faldt Eriksen om med hjertestop i EM-kampen mod Finland og måtte genoplives på banen i Parken. Lige nu er det lupiner, der sætter farve til grøftekanten, og du skal bare plukke løs.

Lupiner er nemlig på listen over arter, der ikke hører hjemme i den danske natur. En opgørelse har vist, at næsten alle de nyudnævnte ministre bor på Sjælland. Under debat gav flere udtryk for bekymring. Pirattaxaerne tager folk på stribe med op at køre, og så sker der alverdens ting og sager. 2026 var ingen undtagelse for Skive Festival.

Denne gang havde den formodentlig samme mand dog utrolig travlt, da han slog til minimum fem gange på 24 timer. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Ritzau. 22. maj havde styrelsen udstedt tilladelser til fire personer. I maj åbnede Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse.

Den, der ansøger om at skyde ulve, skal være lodsejer eller forpagter af det areal, der søges tilladelse til. Desuden skal personen have gyldigt jagttegn. Forstenede søpindsvin er det mest almindelige fossil i Danmark, og de er at finde næsten alle steder. Sådan lyder det fra René Sylvestersen, der er geolog og museumsinspektør ved Fur Museum.

Men skulle du begive dig ud for at lede efter fortiden, så kommer han her med gode tips til, hvor man skal lede, og hvad man skal kigge efter





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