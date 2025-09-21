Ny kampagne skal sætte fokus på uopmærksomhed i trafikken

En ny landsdækkende kampagne lanceret af Rådet for Sikker Trafik, Alm. Brand Foreningen 1792 og 62 kommuner sætter fokus på de fatale konsekvenser af uopmærksomhed bag rattet. Kampagnen, der indeholder en stærk film, sigter mod at ændre bilisters adfærd og reducere antallet af trafikdrab og skader.

Når trafikken glider, og hverdagen kører derudad, kan et øjebliks uopmærksomhed forandre alt. Forestil dig scenen: En ambulance på en landevej, redningsfolk der arbejder omkring en totalskadet bil, og en ung dreng på 11 år med blodstænk i ansigtet, forvirret spørgende efter sine forældre. Denne stærke visuelle fortælling er omdrejningspunktet for en ny, landsdækkende kampagne, der lanceres mandag den 22. september af Rådet for Sikker Trafik, Alm. Brand Foreningen 1792 og 62 kommuner.

Målet er klart: At ramme bilisterne i hjertekulen og vække dem til dåd, før distraktioner i trafikken får fatale konsekvenser. Kampagnen er mere end blot en film; den er et nødvendigt opgør med en stigende tendens til uopmærksomhed bag rattet. Den understreges af alvorlige tal fra Vejdirektoratet, der viser, at otte ud af ti trafikdrab skyldes netop uopmærksomhed eller manglende orientering. Det er et dystert regnestykke, der kalder på handling, og kampagnen er et forsøg på at sætte en stopper for den tragiske udvikling. Kampagnen benytter sig af stærke visuelle elementer og en direkte kommunikationsstil for at formidle budskabet effektivt til bilisterne. Den er designet til at skabe en følelsesmæssig respons og forhåbentlig ændre adfærden i trafikken. \Bag kampagnen ligger en dybdegående analyse af problemet med uopmærksomhed i trafikken. Undersøgelser viser, at mange bilister er klar over problemet, men alligevel er tilbøjelige til at lade sig distrahere. En markant andel af bilisterne erkender at bruge mobiltelefonen bag rattet, selvom de samtidig anerkender, at det er uacceptabelt. Det er en paradoksal situation, der understreger behovet for en stærkere indsats. Næsten ni ud af ti bilister vurderer håndholdt mobiltelefonbrug som uacceptabelt, men 12 procent erkender at bruge mobilen, når hastigheden er mindst 40 km i timen. Blandt de unge bilister mellem 17 og 34 år er andelen endda hele 22 procent, hvilket understreger behovet for en målrettet indsats over for denne aldersgruppe. Kampagnen er derfor skræddersyet til at nå ud til bilister i alle aldre og med forskellige baggrunde. Den er designet til at være relevant og virkningsfuld, uanset hvem der ser den. Den er en kraftfuld påmindelse om de potentielle konsekvenser af uopmærksomhed, og håbet er, at den kan være med til at ændre adfærden på vejene. Kampagnen fokuserer ikke kun på at informere, men også på at motivere bilisterne til at træffe bevidste valg om at være opmærksomme. \Kampagnen rulles ud i forskellige medier for at sikre maksimal synlighed og effekt. Den vil blive vist i tv, i biografer og på store plakater i de 28 største byer. Denne brede distribution er afgørende for at nå ud til en bred målgruppe og sikre, at budskabet når ud til flest mulige bilister. Rådets administrerende direktør, Jakob Bøving Arendt, understreger alvoren i budskabet. Han siger: “Med kampagnen viser vi på en direkte måde, hvor store konsekvenser det kan have, når man foretager sig handlinger bag rattet, der i situationen måske kan opfattes som harmløse. Det er en alvorlig samtale, vi er nødt til at have med hinanden, for uopmærksomhed koster alt for mange liv og endnu flere får alvorlige skader.” Alm. Brand Foreningen 1792 bakker op med fokus på forebyggelse, og håbet er enkelt: At blikket rykkes fra skærm til vej, før endnu en sang i bilen bliver afbrudt af blå blink. Kampagnens langsigtede mål er at skabe en kultur, hvor opmærksomhed i trafikken er en selvfølge, og hvor distraktioner reduceres til et minimum. Det kræver en vedvarende indsats og en bred opbakning fra både myndigheder, organisationer og den enkelte bilist. Kampagnen er et vigtigt skridt på vejen, og dens succes afhænger af, om den kan få bilisterne til at tænke sig om og ændre deres adfærd. Det er en kamp for sikkerhed på vejene, og den er afhængig af, at vi alle tager ansvar





DagensDk

