Ny kampagne skal forbedre sikkerheden for turistcyklister i København

En ny undersøgelse viser, at en tredjedel af Københavns cyklister føler, at turistcyklister udgør et betydeligt sikkerhedsproblem. Rådet for Sikker Trafik reagerer med en informationskampagne rettet mod turister og opfordrer samtidig lokale cyklister til at vise mere hensyn og overholde reglerne.

København , en by der internationalt anerkendes som en af verdens mest cykelfjernede storbyer, tiltrækker årligt millioner af turister. For mange er en cykeltur en central del af oplevelsen af byen.

Men stigningen i antallet af turister, der tager til toafs på to wheels, har samtidig skabt en voksende bekymring for trafiksikkerheden blandt de lokale cyklister. Ifølge en undersøgelse, udført af Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik i efteråret 2025 med deltagelse af 565 københavnske cyklister, føler hele 32 procent af de lokale, at cyklende turister udgør et enten 'højt' eller 'meget højt' sikkerhedsproblem på cykelstierne.

Denne bekymring har fået Rådet for Sikker Trafik til at lancere en ny informationskampagne, der specifikt retter sig mod turister. Formålet er at sikre, at besøgende har de nødvendige kundskaber om danske færdselsregler, før de træder ud på de steder, hvor de deler vejen med en massiv andel andre cyklister. Jakob Bøving Arendt, administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, udtaler: Målet er, at turisterne ikke skal komme galt afsted i trafikken, mens de er på ferie i Danmark.

Men det er også for at passe på alle de københavnere, som cykler rundt derude. Kampagneelementerne vil blive synlige i bybilledet og på sociale medier, platforme, hvor turister ofte søger inspiration og information. Indholdet vil fokusere på at gøre det klart, hvilke regler der gælder for cyklister i Danmark, og understrege vigtigheden af at overholde dem. Desværre oplever vi, at nogle af reglerne ikke altid bliver overholdt.

Derfor er der også en opfordring til københavnerne om at gå forrest med det gode eksempel og overholde færdselsloven, tilføjer politikommissær Benjamin Touré fra Københavns Politis Færdselsafdeling. Det er svært at kvantificere problemets reelle omfang i form afulykker, da de sundhedsdata, som Rådet har adgang til, ikke tillader et specifikt udtræk, der påviser, præcis hvor stort problemet er, forklarer Jakob Bøving Arendt. Rådet for Sikker Trafik anerkender, at en kampagne alene ikke er nok til at løse en kompleks problemstilling.

Vi kan gøre noget i forhold til kampagner og ved at informere om reglerne efter bedste evne, men det er vigtigt, at alle, der er i berøring med turisterne, tager et ansvar, siger han og understreger, at der ikke findes noget quick fix. Ansvarsparagraphen er fordelt: først og fremmest ligger det hos turisterne selv om at sætte sig ind i reglerne og kunne cykle på en betryggende måde. dernæst har turistbranchen et ansvar for at integrere sikkerhedsrågivninger i deres tilbud og tjenester.

Endelig har lokalbefolkningen et ansvar for at udvise patience og hensyn. En af de nøgleaktører inden for turistbranchen er Wonderful Copenhagen. Klaus Bondam, der er direktør for Mobilitet, kultur og destinationer, anerkender organisationens kæmpe ansvar i denne sammenhæng. Vi er tydeligvis ikke i mål endnu, og det er noget, som vi er en lang række aktører, der har et fælles ansvar for at lykkes med, siger han.

Den udfordring, der foreligger, er dobbelt: dels skal turisterne lære de lokale regler at kende, dels skal de danske cyklister selv agere som positive rollemodeller. En tidligere undersøgelse fra 2024, udført af Rådet for Sikker Trafik sammen med analyseinstitutterne Factive og Norstat blandt 1.251 cyklister i landets fem største byer, afslører en bekymrende tendens: hver anden dansker indrømmer selv at bryde færdselsreglerne på en typisk cykeltur.

Dette understreger, at for at skabe en bedre og sikrere miljø for turisterne, skal ændringen også ske internt blandt københavnerne. Vi kan også selv hjælpe som cyklister, ved at sætte farten lidt ned og måske give et godt råd, hvis vi ser nogen der har problemer, siger Klaus Bondam. Han påpeger, at turisternes oplevelse direkte hænger sammen med lokalbefolkningens tilgang.

Det siger sig selv, at hvis københavnerne ikke synes, at det er rart eller trygt, at der er gæster i vores by, så er det heller ikke nogen positiv oplevelse at være gæst. Selvom Klaus Bondam endnu ikke har mødt turister med direkte negative oplevelser på cykelstierne, og snarere har set dem udtrykke positive tilknytning til cyklen som transportmiddel og oplevelse, er det afgjort, at den generelle trafiksikkerhed og en inkluderende cykelkultur er nøglen til, at København kan bibeholde sin position som en venlig og turistvenlig cykelby





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