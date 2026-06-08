Ny køleteknologi kan sænke temperaturen uden strøm

En ny teknologi kaldet NESCOD bruger en kemisk proces til at køle rum uden behov for strøm, hvilket kan revolutionere fremtidens køling og reducere energiforbruget.

Sommerens hedebølger bliver stadig hyppigere og mere intense, hvilket stiller store krav til boligers køling. Traditionelle metoder som ventilatorer og mørklægningsgardiner kan være utilstrækkelige, mens klimaanlæg og varmepumper bruger enorme mængder elektricitet og belaster både miljøet og pengepungen.

Forskere verden over leder derfor efter bæredygtige alternativer, der kan holde hjem kølige uden at forbruge store mængder energi. Et lovende nyt system, udviklet ved et forskningscenter i Schweiz, kan vise sig at være svaret på dette stigende problem. Teknologien, der har fået navnet NESCOD (Non-Electric and On-Demand Cooling), udnytter en kemisk reaktion, der absorberer varme fra omgivelserne i stedet for at kræve ekstern strømtilførsel. Det er en banebrydende tilgang, der kan ændre vores måde at tænke køling på.

Systemet er baseret på endoterm opløsning, hvor bestemte salte opløses i vand og derved trækker varme ud af det omgivende miljø. Forskerne testede en række forskellige salte og fandt, at ammoniumnitrat gav den mest effektive køling. I forsøg lykkedes det at sænke temperaturen fra 25 grader Celsius til blot 3,6 grader på omkring 20 minutter. For at måle holdbarheden blev køleblandingen anbragt i en specialisoleret beholder, hvor temperaturen forblev under 15 grader i mere end 15 timer.

Denne evne til at opretholde en lav temperatur i længere tid gør teknologien særligt velegnet til anvendelser som madkøling, medicinopbevaring og midlertidig køling af rum. Desuden kan saltene genanvendes via soldrevet destillation, hvilket gør systemet bæredygtigt og velegnet til områder med begrænset adgang til elektricitet eller vand. Denne regenereringsproces er afgørende for teknologiens miljømæssige fordele og økonomiske levedygtighed. Selvom teknologien stadig er på forskningsstadiet, er potentialet enormt.

Ifølge forskerne bag NESCOD kan systemet på sigt udgøre et alternativ til traditionelle klimaanlæg, især i regioner med meget sollys, da solenergi kan bruges til at genoplade saltene. Den nye metode kræver ingen kompressorer eller kølemidler, hvilket reducerer både energiforbrug og drivhusgasemissioner. Samtidig forventes driftsomkostningerne at være lavere end for konventionel køling. Hvis systemet kan skaleres op og integreres i bygninger, kan det bidrage til at mindske belastningen på elnettet under hedebølger og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer.

Selvom der stadig er tekniske udfordringer, især med hensyn til at gøre systemet praktisk og overkommeligt for almindelige husholdninger, peger de foreløbige resultater på en lys fremtid for bæredygtig køling. Med stigende globale temperaturer kan NESCOD blive en vigtig brik i at skabe mere komfortable og miljøvenlige boliger





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Køleteknologi NESCOD Ammoniumnitrat Endoterm Opløsning Bæredygtig Køling

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