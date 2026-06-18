Ny købmandsbutik i Sejerslev åbnet med lokale kræfter

Efter flere års arbejde har lokalsamfundet i Sejerslev realiseret en helt ny købmandsbygning. Ægteparret Ole og Laila Pedersen står i spidsen for driften.

I den lille landsby Sejerslev på Nordmors, med blot 313 indbyggere, har et stærkt lokalsamfund og en ihærdig indsats fra frivillige kræfter gjort det muligt at opføre en helt ny butik sbygning.

Historien begynder for godt tre år siden, da den daværende købmand besluttede at stoppe. Ole Pedersen, som havde arbejdet som landmand det meste af sit liv, følte et kald til at videreføre forretningen. Han fortalte sin hustru, Laila Pedersen, om planen, men hun var i første omgang ikke begejstret. Tre dage senere vendte hun tilbage og spurgte, om han virkelig mente det.

'Det skulle måske lige synke, men jeg mente det seriøst. Og jeg ville i hvert fald gøre det, hvis de ikke kunne finde andre,' siger Ole Pedersen. Siden da har de to drevet købmandsforretningen sammen, og fra torsdag gør de det i helt nye rammer. Den nye butik blev officielt åbnet torsdag, da Min Købmand i Sejerslev slog dørene op til en moderne og flot facade.

Bygningen er opført på samme grund, hvor en gammel sparekasse tidligere stod, og er resultatet af flere års planlægning og hårdt arbejde. Den samlede pris er på 7 millioner kroner, hvoraf 4 millioner kommer fra fondsmidler. Resten af beløbet er rejst af lokalsamfundet selv, blandt andet gennem salg af anparter til lokale borgere. Det er ikke blot en renovering, men en helt nyopført bygning, der står som et symbol på fællesskabets styrke.

'Det er fantastisk at stå her i dag. Jeg er nærmest sådan helt følelseslam. Alle de frivillige, der har hjulpet med at få det her stablet på benene - man bliver helt rørt,' siger Ole Pedersen. Både Ole og Laila Pedersen fremhæver, at det er de frivillige krafter og et stærkt lokalsamfund, der har gjort projektet muligt.

Lokalbefolkningen deler denne vurdering og roser parret for deres store arbejde med at holde liv i byens butik og udvikle den. Blandt gæsterne til åbningen var Per Thafner, en købmand fra Sjælland, der havde lagt vejen forbi for at støtte sin gode ven.

'Det er ret bemærkelsesværdigt at åbne en helt ny butik, specielt med tanke på byens størrelse. Jeg har været til flere åbninger, men det plejer ikke at være i nye, men i renoverede bygninger, så det synes jeg er virkelig flot,' siger Per Thafner. Butikken er mere end et indkøbssted; den er et samlingspunkt og et bevis på, at selv små samfund kan skabe noget stort, når de står sammen





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sejerslev Købmand Frivillige Lokalsamfund Ny Butik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinsessen efter transplantation: 'Der er ingen garanti for, at hun vil leve længe'Kronprinsessens immunforsvar kan angribe de nye lunger, hvis kroppen afstøder dem. Det betyder, at en ny transplantation kan blive nødvendig. Selv når kroppen accepterer de nye lunger, er der ingen garanti for, at en lungetransplantationspatient vil leve længe.

Read more »

Politi sender opfordring efter ukrudtsbrænder-hændelseDet er sommer, haven skal gøres klar, og ukrudtet skal fjernes. En mand på 36 år kom tirsdag den 16. juni til at sætte ild til et skur, da han var i gang med at fjerne ukrudt i en have i Hanstholm. Det foregik nemlig med en ukrudtsbrænder, og det er ikke første gang, politiet ser den slags hændelser. - Folk skal...

Read more »

Ikonisk kirke i Kyiv overlever brand efter omfattende angrebTV 2 besøger den historiske kirke i Kyiv, der blev ramt af et stort angreb natten til i går. Selvom taget brændte, er kirkens indre overraskende intakt, hvilket giver håb om hurtig genopbygning.

Read more »

FC København får hjemmekampene uden fans efter pyroteknikFC København får hjemmekampene uden fans efter pyroteknik fra fans til kampe i foråret. Klubben har fået den mest omfattende sanktion til dato fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Read more »