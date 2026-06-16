Ny heliport i Thorsminde: Vækstmotor eller støjplage?

Holstebro Kommune planlægger en ny heliport i Thorsminde for at styrke byen som centrum for havvind. Lokal plan støder på kritik om støj og indvirkning på turismen, mens politikerne fremhæver jobskabelsen. Borgermøde i august vil belyse detaljer.

Den lille vestkystby Thorsminde i Holstebro Kommune har allerede en stærk position som udskibningsby for havvindmøller. For at styrke denne position yderligere, har Holstebro Kommunes politikere nu taget skridtet ved at udarbejde en ny lokalplan, der etablerer en helikopterlandingsplads, en heliport, i den sydligste del af havneområdet.

Beslutningen følger efter, at nabokommunen Lemvig allerede har givet tilladelse til brug af en heliport på flyvepladsen i Rom, og i Hvide Sande er en lignende anlæg også blevet lanceret, omend med lokal modstand. Formand for det tekniske udvalg i Holstebro Kommune, Klaus Flæng (S), understreger, at heliporten vil være en væsentlig faktor for udviklingen af Thorsminde. Han peger på, at den vil skabe arbejdspladser, tiltrække nye indbyggere og muliggøre et blomstrende følgeerhverv omkring den voksende offshore-aktivitet.

Ifølge Flæng har embedsmænd og aktører arbejdet intensivt for at minimere generne, særligt støj, fraHeliporten, og der er fundet løsninger, der skal gøre det muligt at udnytte byen optimalt, selvom støjen vil være hørbar. Projektet er imidlertid ikke uden lokal kritik. Kim Katborg, borger i Thorsminde og medejer af Thorsminde Camping, udtrykker bekymring for støjens indvirkning på turismen.

Han påpeger, at mens de nuværende borgere har vant sig til støjen, er det et afskrækkende element for nye besøgende, der søger et roligt og fredeligt ophold. Katborg understreger vigtigheden af, at flyveruterne til havvindmøllerne ikke føres ind over de tætte bebyggelser i byen for at begrænse ulemperne. For at imødekomme disse bekymringer er der planlagt et borgermøde i Thorsminde i august, hvor den endelige lokalplan og de eksakte flyveruter vil blive præsenteret og gennemgået.

Borgerne har også mulighed for at tilføre skriftlige indspil til projektet inden mødet. Herefter skalØkonomiudvalget og byrådet godkende indstillingen, før lokalplanen efter planen sendes i otte ugers offentlig høring efter sommerferien. hele processen viser balancen mellem at tiltrække vækst og skabe jobs og samtidig at beskytte lokalbefolkningens livskvalitet og turismens attraktion





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