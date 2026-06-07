Ny helikopterlandingsplads på Regionshospitalet Viborg kun i brug en enkelt gang siden indvielsen. Trepartsaftalen eksisterer ikke længere, og Grøn Trepart er udformet som et samarbejde mellem blandt andet Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

En ny helikopterlandingsplads på Regionshospitalet Viborg har kun været i brug en enkelt gang siden indvielsen 11. april. Det bliver mest skyet med byger, der kan være kraftige og med torden, men der vil også komme solskin i perioder.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, siger, at trepartsaftalen ikke eksisterer længere, fordi der er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Blandt andet i den nye firkløverregerings regeringsgrundlag, der lægger op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Grøn Trepart blev udformet som et samarbejde mellem blandt andet Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering.

Lørdag løb en ny type pride af stablen i Viborg, kaldet Neuro Pride, som har til formål at hylde menneskers mangfoldige hjerner. Forsvaret etablerer et midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro fra søndag morgen til mandag middag, fordi der skal flyttes militært materiel. Området afspærres fra søndag morgen klokken 6.30 til mandag klokken 12.00. En pludselig lukning har tvunget en pige til at vælge en anden efterskole, når hun skal begynde i niende klasse efter sommerferien.

En naturbrand lørdag sidst på eftermiddagen nåede aldrig for alvor at få fat, før Brand & Redning Midtvest nåede frem. Kent Nielsen stopper som cheftræner i Silkeborg IF og bliver assistenttræner for landsholdet





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