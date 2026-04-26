Ny hedebølge og stigende priser sender rejsende mod Bulgarien

Europa forbereder sig på en ny hedebølge, samtidig med at feriepriserne stiger. Dette får flere til at søge mod alternative destinationer som den bulgarske kystby Sosopol, der tilbyder en kombination af kultur, badeferie og lave priser.

En ny hedebølge truer med at ramme Europa , og temperaturer op mod 30 grader kan blive en realitet i løbet af sommeren. Samtidig oplever rejsende, at priserne på flybilletter, hoteller og restaurantbesøg er steget markant, hvilket lægger et betydeligt pres på feriebudgettet.

Denne kombination af stigende priser og forventet varme får flere til at genoverveje deres feriedestinationer og søge efter alternativer til de traditionelle europæiske hotspots. Selvom klassiske destinationer som Spanien, Italien og Grækenland fortsat tiltrækker et stort antal turister, er der en stigende interesse for mindre kendte områder, der kan tilbyde lignende oplevelser til en mere overkommelig pris. Turismen i EU nåede et rekordniveau i 2025 med næsten 3,1 milliarder overnatninger, primært koncentreret omkring disse populære områder, ifølge Eurostat.

Denne koncentration af turister har dog også medført stigende priser og trængsel, hvilket gør alternative destinationer mere attraktive. En destination, der i særdeleshed vinder frem, er den bulgarske kystby Sosopol ved Sortehavet. Sosopol har en rig historie, der strækker sig over mere end 2.500 år, og byen formår at kombinere kulturelle oplevelser med muligheder for en klassisk badeferie. Atmosfæren i Sosopol beskrives ofte som værende sammenlignelig med langt dyrere områder langs den italienske kyst, men til en brøkdel af prisen.

Selvom Bulgarien indførte euroen i begyndelsen af 2025, er prisniveauet stadig betydeligt lavere end i Vesteuropa. Dette skyldes, at lønninger og omkostninger i servicesektoren fortsat ligger et godt stykke under EU-gennemsnittet, hvilket gør Bulgarien til en attraktiv destination for prisbevidste rejsende. Denne økonomiske fordel kan tydeligt mærkes af de besøgende, hvor priserne på basale fornødenheder som øl og middage stadig er meget overkommelige.

En øl kan nydes for omkring 15 kroner, og en middag med udsigt over havet kan fås for omkring 70 kroner. Udover de lave priser byder den bulgarske kyst også på en række naturoplevelser, der kan konkurrere med mere etablerede destinationer. Langs den bulgarske kyst finder man en mangfoldighed af naturskønne områder. I syd ligger Sinemorets, hvor en flod møder havet og skaber unikke muligheder for at bade i både ferskvand og saltvand.

Dette område er ideelt for familier og naturelskere, der ønsker at kombinere afslapning med aktiviteter i naturen. Længere mod nord finder man området omkring Tyulenovo, som er kendt for sine dramatiske klipper og huler, der ofte sammenlignes med Portugals Algarve. Tyulenovo er et paradis for eventyrlystne rejsende, der ønsker at udforske kystlinjen via bådture og kajaksejlads. Her er der gode muligheder for at opleve den bulgarske kysts skønhed uden behov for omfattende planlægning eller store investeringer.

For dem, der ønsker at undgå de overfyldte turistområder og høje priser, kan Bulgarien derfor være et oplagt valg. Det er en destination, der stadig er relativt uudforsket af masseturismen, hvilket giver rejsende mulighed for at opleve autentisk kultur og naturskønhed til en overkommelig pris. Det er derfor en god idé at besøge Bulgarien, før det for alvor bliver opdaget af de store turiststrømme, og priserne begynder at stige





