Ny fusionsreaktor skal teste materialer og producere isotoper på Risø

Et firma stiftet af DTU-folk planlægger at have en kommerciel fusionsreaktor i drift på Risø allerede i slutningen af 2030, med fokus på materialetest og produktion af radioaktive isotoper.

Et nyt, ambitiøst projekt skydes i gang med potentialet til at revolutionere materialetest og produktion af radioaktive isotoper. Et firma, grundlagt af tidligere DTU -studerende, har identificeret en kommerciel mulighed i at udnytte en fusionsreaktor til disse formål. Planerne er ambitiøse: Hvis alt forløber som forventet, kan en ny fusionsreaktor være operationel på DTU 's campus på Risø , ved Roskilde Fjord, allerede i slutningen af 2030. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en forskningsreaktor, ej heller en prototype designet til elproduktion. Projektet sigter mod en kommerciel anvendelse, hvilket adskiller det markant fra traditionelle kernekraftprojekter.

Den konceptuelle principskitse af den nye neutronkilde, en fusionsreaktor, viser en imponerende teknologisk bedrift. Selve reaktoren, komplet med omgivende kobberspoler designet til at generere de nødvendige magnetfelter, har en diameter på cirka to meter. Denne kompakte, men kraftfulde enhed, illustreret af DANTE Fusion, repræsenterer et stort skridt fremad inden for fusionsenergiens anvendelser. Muligheden for at anvende fusionsenergi til mere end blot elproduktion åbner op for nye markeder og teknologiske fremskridt. Ved at fokusere på materialetest kan man opnå en dybere forståelse af, hvordan forskellige materialer reagerer under ekstreme forhold, hvilket er afgørende for udviklingen af nye og mere holdbare teknologier. Produktionen af radioaktive isotoper er ligeledes et kritisk område, med applikationer inden for medicinsk diagnostik, forskning og industri.

Forskellen mellem en gasturbine og en dampturbine, som kort nævnes i en paralleldiskussion, kan sammenlignes med tilgangen til at udnytte varmeenergi. En gasturbine fungerer lignende en jetmotor med et kompressortrin, en forbrændingssektion og et turbinetrin, hvor luften komprimeres, før brændstoffet tilføres og forbrændes. I en dampturbine derimod, er varmekilden ekstern. En væske opvarmes uden for selve turbinen for at producere damp, som derefter driver turbinen. Typisk er der ikke behov for kompression i et dampturbinesystem. Denne analogi, selvom den ikke direkte relaterer sig til fusionsreaktoren, illustrerer principperne for energikonvertering og kompleksiteten i forskellige teknologiske systemer. Fusionsreaktoren vil kræve en yderst præcis kontrol af magnetfelter og plasma, et langt mere komplekst system end både gasturbiner og dampturbiner, men med potentiale for en renere og mere effektiv energikilde på sigt.

Fremtiden for energiproduktion og materialevidenskab kan potentielt blive formet af denne innovative tilgang. Ved at bringe en kommerciel fusionsreaktor i drift på Risø, signalerer DTU og det nyetablerede firma en stærk tro på teknologien og dens praktiske anvendelser. Dette projekt kan ikke kun tiltrække yderligere investeringer og talent til Danmark, men også placere landet som en frontløber inden for fusionsbaserede teknologier. Den dedikerede fokus på specifikke anvendelser som materialetest og isotop-produktion indikerer en strategisk og realistisk tilgang til at kommercialisere fusionsenergi, hvorimod mange andre lande stadig fokuserer primært på elproduktion som den ultimative målsætning. Succesen for dette projekt kan bane vejen for en bredere anvendelse af fusionsenergi på tværs af forskellige industrier og videnskabelige discipliner, og dermed bidrage til både økonomisk vækst og teknologisk innovation





