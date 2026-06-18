Ny fund i Bulford kan ændre forståelsen af Stonehenge | Læger undersøger kvindes helbred | Russisk satiriker anholdt i Polen | Løkke tilbage som udenrigsminister | Højesteret skal dømme i våbensag | Ukraine angreb Moskva | Musk køber AI-firma | Listeriaudbrud ført til fiskefrikadeller | Ny område i Tivoli | Fodbold og seksualundervisning i Sydafrika

Denne nyhedsopsummering dækker over tuptals hændelser: Britiske arkæologer har fundet spor af en ældre og simplere version af Stonehenge. Danske forskere leder efter deltagere til en stor undersøgelse af behandling af overgangsalder. En russisk satiriker er anholdt efter en provokat handling i Berlin. Lars Løkke Rasmussen returnerer som udenrigsminister. En stor våben- og narkotikasag skal prøves i Højesteret. Ukrainerne har foretaget et omfattende droneangreb mod Moskva, mens russerne har afværjet hundreds af droner. Elon Musk har købt en AI-virksomhed. Et listeriaudbrud er knyttet til fiskefrikadeller. Tivoli åbner et nyt japansk område. I Sydafrika kombineres fodbold med seksualundervisning for at nå unge.

Britiske forskere mener at have fundet en tidligere og langt mere enkel version af Stonehenge i Bulford , omkring fem kilometer fra det forhistoriske monument. Det eneste, der er tilbage af det nye fund, er to huller i jorden.

Forskerne mener, de stammer fra træpæle, som var præcist på linje med solen ved sommer- og vintersolhverv, ligesom Stonehenge. Stedet er blevet dateret til at være omkring 5.000 år gammelt, hvilket gør det 500 år ældre end Stonehenge. Der blev også fundet genstande på stedet, herunder keramik, flintredskaber og dyreknogler, som tyder på, at der er blevet holdt samlinger der.

Mange kvinder har betydelige gener i overgangsalderen, men de nuværende behandlingsmuligheder passer ikke til alle, siger Claudia Paredes, der er læge på Herlev Hospital og en del af Copenhagen Menopause Study (COMPASS), der er daglig leder af forsøget. Forskerne nu efter deltagere, fordi de vil undersøge og sammenligne østrogenbehandling med testosteronbehandling og behandling med GnRH-analog, der sænker niveauet af et hormon, der kan spille en rolle i udviklingen af blandt andet knogleskørhed.

Sidste fredag trak den 44-årige russiske satiriker Semjon Skrepetskij det russiske flag op af bukserne og slæbte det langs jorden foran den russiske ambassade i Berlin. Manden blev anholdt i den polske by Lublin og havde et georgisk pas på sig. Ifølge Tusk arbejder myndighederne på at finde frem til bagmanden. Lars Løkke Rasmussen vender tilbage til posten som Danmarks udenrigsminister i en tid, hvor verden ikke har stået stille.

Hør ham tage temperaturen på Europas demokrati i Verden ifølge Gram. Anklagemyndigheden har fået tilladelse til at føre en sag fra Aarhus ved Højesteret. Det oplyser Rigsadvokaten på Anklager Update. Sagen drejer sig om en bandekriminel, der af Vestre Landsret blev idømt 13 år og seks måneders fængsel for våben og narkotika.

Derfor bliver det Højesteret, der efter en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet skal tage stilling til sagen. Hvornår det sker, vides endnu ikke. Af sikkerhedsmæssige årsager er alle flyvninger til og fra Moskvas større lufthavne blevet indstillet efter angrebet. Et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb mod vores byer og lokalsamfund og endnu et vigtigt resultat af vores soldaters arbejde mod faciliteter, der understøtter den russiske krigsmaskine, skriver Zelenskyj ifølge Reuters på Telegram.

Han tilføjer, at ukrainske styrker også har ramt mål i Ruslands Rostov-region og i besatte områder i Ukraine. Ifølge Moskvas borgmester har Rusland afværget 180 droner, der havde kurs mod Moskva. Ifølge det russiske forsvarsministerium har Rusland skudt i alt 555 ukrainske droner ned, skriver Reuters. Elon Musk og hans virksomhed SpaceX har brugt et svimlende beløb på at opkøbe AI-virksomheden Cursor.

Men ekspert tvivler på, at det alene vil bringe Musk forrest i AI-kapløbet. Et enkelt listeriaudbrud, der kan kobles til spiseklare fiskefrikadeller, sendte sidste år 11 personer på hospitalet. Det er konklusionen i en ny årlig rapport fra Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG), som er et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Statens Serum Institut, skriver Ritzau.

Sidste år blev der i alt registreret 84 tilfælde af infektion fra listeria, hvilket er en stigning på næsten 38 procent sammenlignet med 2024. Den seneste tid har der på europæisk plan været en stigning i smitte med listeria-bakterien. De præcise årsager er endnu ukendte, lyder det fra Camilla Thougaard Vester, der er akademisk medarbejder på DTU Fødevareinstituttet.

Og det har resulteret i, at man efter planen kan åbne et nyt område til august, som har fået navnet "Hikari" - japansk for lys. Der er blevet investeret et trecifret millionbeløb i området, som fylder mere end 2.000 kvadratmeter fordelt på flere forskellige niveauer i det tidligere Asien-område i forlystelseshaven. Området vil byde på blandt andet japansk arkitektur, streetfood og to helt nye forlystelser. Derudover genåbner rutsjebanen "Dæmonen", som har gennemgået en renovering og "store scenografiske ændringer".

Kan man modtage seksualundervisning og spille fodbold samtidig? I Alexandra, et af Sydafrikas store townships, finder man Grassroot Soccer. Her spiller man fodbold samtidig med, at man har seksualundervisning. Her elsker man fodbold, men sporten er også et værktøj til at lære unge om sex, om at sige fra og om toksisk maskulinitet





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