Ny forskning: Vækst hos børn på vegansk og vegetarisk kost sammenlignes med børn på blandet kost

Et nyt studie undersøger væksten hos børn i Israel, der lever af vegansk eller vegetarisk kost, og sammenligner den med børn, der spiser en blandet kost. Resultaterne viser en sammenlignelig vækst, men der er vigtige forbehold.

I artikler med mærket 'Ny forskning viser' bestræber Videnskab.dk sig på at formidle spændende videnskabelige nybrud på en måde, der er tilgængelig for alle. Vi arbejder nysgerrigt og kritisk, og vores journalistiske tilgang indebærer en grundig undersøgelse af studiets metodologi. Vi er transparente omkring usikkerheder og forbehold, der måtte være forbundet med forskningen. En vigtig del af vores proces er at indhente perspektiver fra en bred vifte af eksperter.

Vi nøjes ikke med at konsultere forskerne bag det nye studie, men indhenter også uafhængige vurderinger fra specialister på feltet, der ikke selv er involveret i forskningsprojektet. Dette sikrer en nuanceret forståelse af studiets betydning og dets relation til eksisterende forskning. Kan en vegansk eller vegetarisk kost understøtte den hurtige vækst, der er essentiel i et barns to første leveår? Denne artikelserie fra Videnskab.dk, der er kendetegnet ved nuancer, perspektiv og stærke uafhængige kilder, giver et indblik i et nyt studie, der har undersøgt dette spørgsmål. I de to første år oplever børn en eksplosiv vækst, og ernæringen i denne periode er afgørende for deres udvikling. Et nyt studie, udført i Israel, har undersøgt væksten hos børn fra vegetariske og veganske familier sammenlignet med børn fra familier, der spiser en blandet kost. Resultaterne viser, at den gennemsnitlige vækst i mange tilfælde er sammenlignelig, men der er vigtige nuancer at tage højde for. Dennis Röser, forskningsansvarlig overlæge ved Afdelingen for Børn og Unge, SUH Roskilde og ph.d. og klinisk lektor ved Københavns Universitet, pointerer, at selvom væksten kan være sammenlignelig, er det ikke ensbetydende med, at kostformerne er ernæringsmæssigt ligeværdige eller uden forskelle i sundhed og udvikling. Det israelske studie har analyseret data fra det israelske sundhedsministerium, der sporer udviklingen af omkring 70 procent af landets børn over en tiårig periode (2014-2023). Denne omfattende datamængde giver studiet betydelig styrke, men der er også begrænsninger at tage højde for. Christian Mølgaard, professor i børneernæring ved Københavns Universitet, fremhæver, at dataindsamlingen ikke oprindeligt var designet med henblik på et så stort studie, hvilket kan påvirke validiteten af resultaterne. Han pointerer også, at resultaterne muligvis ikke er generaliserbare til danske forhold. Studiet lider desuden af andre begrænsninger, herunder manglende detaljer om børnenes præcise kost og usikkerhed omkring mødrenes kost under graviditet og amning. De danske forskere fremhæver flere begrænsninger ved studiet, herunder manglende detaljer om børnenes præcise kost og usikkerhed omkring mødrenes kost under graviditet og amning. Klassifikationen af familierne er baseret på interviews, men mangler en klar definition af kostgrupperne. Der er etniske forskelle mellem grupperne, og der er ingen oplysninger om eventuel brug af kosttilskud, som for eksempel B12, der er afgørende for veganere. Endelig er der ingen data om kognitiv udvikling, der ofte er et fokusområde i sammenhæng med B12-vitaminindtag. Dennis Röser understreger, at selvom studiet har sine begrænsninger, kan det stadig være nyttigt for klinikere, idet det kan give en vis tryghed i forhold til væksten hos børn fra vegetariske og veganske familier. Det er vigtigt at huske, at selvom studiet ikke kan give et endegyldigt svar på, om en vegansk eller vegetarisk kost er optimal for børns udvikling, bidrager det til en større forståelse af emnet





