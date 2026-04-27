Ny forskning afslører krise i samfundsvidenskab: Kun halvdelen af studier kan genskabes

Et omfattende studie viser, at kun 55 procent af videnskabelige artikler inden for psykologi, sociologi og økonomi kan genskabes. Forskere taler om en krise i samfundsvidenskaben og understreger behovet for større transparens og præregistrering af studier for at sikre videnskabens troværdighed.

I artikler med mærkatet 'Ny forskning viser' bestræber Videnskab.dk's journalister sig på at formidle spændende, videnskabelige nybrud på en måde, der gør dem tilgængelige for alle.

Vi går nysgerrigt og kritisk til værks, undersøger studiets metode og gør usikkerheder og forbehold tydelige. En særlig regel hos os er, at vi ikke kun hører fra de forskere, der står bag det nye studie, men også interviewer uafhængige eksperter på feltet. På den måde kan vi give en uafhængig vurdering af studiets betydning og sammenhæng med anden forskning på området. Kun halvdelen af hundredevis af studier inden for fag som psykologi, sociologi og økonomi kan genskabes.

Er det tegn på en krise?

Er de fleste chefer psykopater? Hvordan opstår en økonomisk krise? Ny forskning fra samfundsvidenskaben, der dækker alt fra psykologi og sociologi til økonomi, rammer ofte mediernes overskrifter med viden, der gør os klogere på os selv og vores samfund. Et studie skal kunne genskabes for, at man kan være sikker på resultatet.

Det er en af hjørnestenene i videnskaben, siger Jesper Wulff, professor i økonomi på Aarhus Universitet. I studiet har de blindt udvalgt 164 studier fra de bedste tidsskrifter og forsøgt at genskabe dem, så de når samme konklusion. Det lykkes altså i halvdelen af tilfældene. Et kendt socialpsykologisk eksperiment fra 1996 satte skred i en række forsøg på at genskabe - eller replikere, som forskerne kalder det - andre studier og forsøg i feltet.

Jesper Wulffs bidrag til studiet var blandt andet at gennemgå et tilfældigt udvalgt studie for at se, om det kunne genskabes. I et af studierne havde forskerne konkluderet, at en direktør får en større løn, hvis vedkommende leder en særlig type virksomhed, der skal bruge mange penge for at træde ind i en industri – det kunne være medicinalindustrien eller byggebranchen. Jesper Wulff gennemgik derfor data fra studiet og tilføjede nye data.

Men han kunne ikke genskabe samme resultat som de forskere, der havde lavet studiet. Det oprindelige studie fandt en tydelig positiv effekt. Vi finder, at man ikke kan konkludere det ene eller det andet, siger Jesper Wulff. Der er for eksempel en meget stærk sammenhæng mellem, hvor meget chokolade der spises i et land, og antallet af nobelpriser, siger Jesper Wulff og tilføjer, at de to ting naturligvis ikke har noget med hinanden at gøre.

Det kunne dog også være en statistisk fejl i det undersøgte studie, mener han. Eller også har verden slet og ret bare ændret sig, siden studiet udkom i 2013. I det nye studie, der er publiceret i tidsskriftet Nature, har en decideret hær af forskere, som nævnt, tryktestet 164 videnskabelige artikler på samme vis som Jespers Wulff. Kun 55 procent af disse hypoteser kan genskabes, så de når samme konklusion som i det originale studie.

Selv om Jesper Wulff og co. selv kan have lavet fejl i deres forsøg på at genskabe de gamle studier, mener han, at tallene er så slemme, at det giver mening at tale om en krise i samfundsvidenskaben. Langt størstedelen af den mest citerede forskning i samfundsvidenskab bliver aldrig replikeret. Det gør fundamentet usikkert og svært at bygge videre på – både inden for og uden for forskningsverdenen. Tallene fra studiet vil ifølge ham chokere ret mange forskere.

Og de burde ligge til grund for en selvransagelse i samfundsvidenskaben: Hvis vi anerkender problemet, kan vi benytte den her lejlighed til at tage tiltag som præregistrering og transparens meget mere alvorligt og bygge et langt stærkere felt, end vi har i dag. I studiet fremlægger de flere ideer til, hvad man kan gøre for at fange og minimere fejl tidligere i processen. Det vil være en fordel at præregistrere, hvad man vil finde frem til med studiet på forhånd.

Lige nu minder det lidt om at spille dart, men hvor man tegner dartskiven, efter man har kastet pilen, siger han. Hvis forskere præregistrerer, hvad de specifikt vil bruge deres data til, minimeres chancen for at gå helt andre veje og følge et opsigtsvækkende resultat i data på bagkant - rykke dartskiven efter pilen er kastet.

Derudover skal der også være større åbenhed om data, når studier skal fagfællebedømmes og læses kritisk af andre forskere, er det ikke altid muligt at se al data. Det er åbenlyst en stor udfordring, mener Jesper Wulff. Thor Grünbaum forsker netop i replikation. Og han mener ikke, at der er grund til panik på baggrund af det nye studie.

Det er måske meget fine tal, siger Thor Grünbaum, der er professor i filosofi og psykologi på Københavns Universitet, til Videnskab.dk. Det er ifølge professoren vigtigt at forstå, at det ikke altid er så lige til at genskabe et studies konklusion





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samfundsvidenskab Replikation Videnskabelig Krise Psykologi Økonomi

United States Latest News, United States Headlines

