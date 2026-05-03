Ny forskning afslører, hvordan neandertalerne jagtede gigantiske skovelefanter

Forskere har ved hjælp af avancerede analyser afsløret, hvordan neandertalerne jagtede og udnyttede de enorme skovelefanter, der levede i Europa for 125.000 år siden. Studiet giver indblik i neandertalernes jagtmetoder og livsstil.

I artikler med mærkatet 'Ny forskning viser' bestræber Videnskab.dks journalister sig på at formidle spændende videnskabelige nybrud på en måde, der gør dem tilgængelige for alle.

Vores tilgang er nysgerrig og kritisk, hvor vi undersøger studiets metode og gør usikkerheder og forbehold tydelige. En central regel er, at vi ikke kun interviewer de forskere, der står bag studiet, men også uafhængige eksperter på feltet. Dette sikrer en bred og uafhængig vurdering af forskningens betydning og sammenhæng med andre studier. Ny forskning afslører nu, hvordan gigantiske skovelefanter levede i Europa for 125.000 år siden og hvordan neandertalerne jagtede dem.

Skovelefanten Palaeoloxodon antiquus kunne veje op mod 13 tons, hvilket er dobbelt så meget som en nulevende elefant. Disse enorme dyr vandrede over store dele af Europa, med fund fra så langt nord som Danmark til så langt syd som Italien. I det arkæologiske udgravningssted Neumark-Nord nær Halle i Tyskland er der fundet knogler og skeletdele fra 70 skovelefanter, der levede for omkring 125.000 år siden. Her er der også fundet mange spor efter neandertalere.

Ved hjælp af avanceret proteinanalyse og isotopanalyser af tandemalje har forskere formået at rekonstruere fire voksne elefanters liv. Proteinanalyserne afslørede, at tre af elefanterne var hanner, mens den fjerde sandsynligvis var en hun. Inger Marie Berg-Hansen, lektor ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, forklarer, at isotopanalyser også anvendes på menneskeskeletter. Isotoper optages gennem mad og vand, og forskellige områder har forskellige isotopværdier, hvilket gør det muligt at spore en individs livshistorie.

Forskerne udarbejdede et digitalt kort over Nordøsttyskland, der viser strontiumisotopers fordeling. Ved at analysere lag i tænderne kunne de se, hvor elefanterne havde opholdt sig. Kulstof- og oxygenisotoper afslørede, hvilke planter elefanterne spiste og om de levede i skov eller åbne landskaber. Dataene viste, at to hanner havde vandret op til 300 kilometer, før de nåede Neumark-Nord, mens en hun og en han tilbragte store dele af deres liv i området.

Hos nutidens elefanter er det også almindeligt, at hannerne bevæger sig over større områder end hunnerne. Forskerne mener, at indsøerne ved Neumark-Nord fungerede som et samlingspunkt for elefantflokke, hvilket neandertalerne udnyttede. Hannerne gik ofte alene, hvilket gjorde dem lettere at jage. En stor hanelefant kunne mætte mange neandertalere i månedsvis, men det krævede metoder til at bevare kødet.

Neandertalerne var dygtige jægere, der brugte spyd af sten. Studiet antyder også, at neandertalerne brugte ild til at holde landskabet omkring søerne åbent, hvilket elefanterne bidrog til gennem græsning og trampling. Tidligere troede man, at neandertalerne var primitive, men ny forskning viser, at de var dygtige og innovative jægere





Neandertaler Skovelefanter Isotopanalyse Jagt Palaeoloxodon Antiquus

