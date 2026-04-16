En ny app fra EU, der muliggør digital identifikation på tværs af alle enheder, er på vej. Appen lover en sikker og brugervenlig løsning for adgang til online tjenester, men rejser også spørgsmål om privatliv og databeskyttelse.

Europa-Kommissionen arbejder på en ny digital identitetsapplikation, der vil give europæiske borgere mulighed for at bekræfte deres identitet online på tværs af en bred vifte af enheder. Kommissionsformanden har udtalt, at appen vil være kompatibel med alle enheder, herunder telefoner, tablets og computere, hvilket sikrer en ensartet brugeroplevelse. Denne platformsuafhængighed og potentielle brug af open source-principper betragtes som et godt udgangspunkt for fremtidige digitale løsninger.

Gratis adgang til indhold fra teknologimedier som Ingeniøren, Version2 og Radar vil blive tilbudt gennem en gratis prøveperiode på 10 dage. Denne periode kræver ingen binding eller betalingsoplysninger. Ved tilmelding accepterer brugerne en række kontaktbetingelser, der tillader Ingeniøren/Teknologiens Mediehus at kontakte dem via e-mail vedrørende arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud. Det er vigtigt at bemærke, at e-mails kan indeholde markedsføring fra samarbejdspartnere, og brugerne har mulighed for at administrere deres kontaktpræferencer via deres profil. For at skræddersy indholdet yderligere bliver brugerne bedt om at vælge emner af interesse, hvilket vil bidrage til at gøre indholdet mere relevant. For medlemmer af IDA er der gratis adgang til PLUS-indhold som en del af deres medlemskab, hvilket aktiveres via MitIDA. En væsentlig detalje er, at der fortsat vil være indhold tilgængeligt for brugere, der ikke logger ind. Dette indhold vil dog være markeret som 'sikkert for alle', hvilket potentielt kan begrænse dybden og relevansen af informationen for den uregistrerede bruger.

Verifikationen, der forventes at blive obligatorisk for europæiske IP-adresser på tværs af forskellige tjenester, herunder sociale medier, har skabt debat. Teknologien bag appen sigter mod at bestemme, om en bruger er 'gammel nok' eller 'ikke gammel nok' til at tilgå visse indholdstyper. Dette system vil gælde for både børn og voksne. Hvis en mindreårig forsøger at tilgå begrænset indhold, vil tjenesten modtage en notifikation, der angiver, at brugeren ikke er gammel nok, selvom adgangen til selve platformen måske bibeholdes. I praksis vil det sandsynligvis være voksne, der foretager identifikation for at give adgang til 'skadelige' hjemmesider og apps. Der er udtrykt bekymring for, at mange brugere vil undlade at anvende en sådan app på grund af eksistensen af VPN og Tor, og med god grund, da disse teknologier tilbyder anonymitet. Nogle kritikere mener, at medierne, herunder Ingeniøren, ukritisk gentager propaganda uden at undersøge den nærmere, hvilket har ført til tab af tillid til journalistikken. Der er dog et håb om, at anonymitet og uafhængighed af store tech-giganter som Google og Apple vil blive implementeret i senere versioner af appen. Det faktum, at appen skal fungere på forskellige operativsystemer som Linux, ud over iOS og Android, fremhæves som et spændende aspekt. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om overvågning eller dataindsamling, som kan misbruges, er et centralt punkt i diskussionen





version2dk / 🏆 12. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-App Digital Identifikation GDPR Privatliv Teknologi

United States Latest News, United States Headlines

