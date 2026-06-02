Ny dansk regering præsenteret og aktuelle nyheder fra USA, sport og kultur

En ny regeringskoalition i Danmark bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre har præsenteret sit regeringsgrundlag.articles abord for samtidige emner inkluderer Donald Trumps intense postering på Truth Social, Enhedslistens koncessioner i forhandlingerne, Michelin-stjerner til danske restauranter, en ung dansk Everest-bestiger, og sportsnyheder fra badminton og cykling.

I weekenden gik Donald Trump fuldstændig amok på sit egen sociale medieplatform, Truth Social . Han lavede over 90 opslag, et niveau af aktivitet, man sjældent har set fra en tidligere amerikansk præsident.

Imidlertid i Danmark var fokus rettet mod politiske begivenheder, efter at en ny regeringskoalition var blevet dannet. Den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre præsenterede tirsdag deres regeringsgrundlag på et pressemøde. Undervejs i arrangementet var der også tid til en letvint joke fra Lars Løkke Rasmussen, da en journalist spurgte Mette Frederiksen, om hun ville blive i statsministerposten for hele valgperioden.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, italesatte under talen, at hendes parti og Moderaterne utvivlsomt udgør de politiske yderpunkter i regeringen, hvilket understreger den bredspektrummet tilgang. Først statsminister, Mette Frederiksen, udtrykte, at vælgerne havde givet partierne "lidt af en opgave" ved valget for 70 dage siden, en reference til den komplekse opgave med at danne en stabilt regering efter et splittet valgresultat.

Navngivningen af den kommende regering er også blevet diskuteret; tidligere har den været kaldt SVM, VLAK, SR og "firkløverregeringen", men SSFMR-mönstret anses af mange som en vanskelig tungebrækker at udtale, hvilket også var tilfældet, da TV 2 interviewte folk på gaden. Politiske analytikere, såsom Camilla Stampe fra TV 2, vurderer, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen begår et løftebrud ved at indgå en regeringsaftale med støtte fra partier som Enhedslisten, som traditionelt har været langt til venstre.

Ifølge Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, har hans parti forhandlet sig til en række sociale og økonomiske koncessioner: gratis tandlæge for visse aldre, gratis bus- og togtransport for børn og unge op til 22 år, nul-moms på frugt og grøntsager, lejeredskaber og et regeringsgrundlag, der målretter sig mod at øge ligheden i Danmark. Selvom en ny regering nu er på plads næsten ti uger efter valget, ventede danskerne på at få den fulde detalje om det politiske indhold, som først skulle præsenteres tirsdag.

I andre nyheder, den 20. maj nåede den 24-årige Regine Mai som den yngste dansker nogensinde toppen af Mount Everest, efter flere års målrettet træning og med støtte fra sin mor, der fulgte via GPS. I forberedelse på at meddele kongen om regeringsdannelsen ankom Mette Frederiksen til kongeskibet Dannebrog. På den kulinariske front modtog flere danske restauranter deres første Michelin-stjerne; Lille Mølle i København var den første, efterfulgt af Akme, og derefter Bach og Nurup fra Aalborg.

Enhedslisten trak sig til sidste fra regeringsforhandlingerne på Marienborg, hvorefter alle partier forlod møderne. I sporten var Jacob Qvirin Petersen på stedet til Indonesia Open i Jakarta, hvor han dækkede badminton-turneringen i den ikoniske Istora Arena, mens journalister ventende uden for Marienborg måtte iføre sig myggenet på grund af mange insekter i området, hvilket også fik journalist Victoria Velasquez til at udbryde i grin.

Endelig er der to mænd indlagt med mindre skader efter en stor eksplosion i en fyrværkerifabrik på Malta, og til sidst sikrede Jonas Vingegaard sig sejren i årets Giro d'Italia, efter at Jonathan Milan vandt den sidste etape i Rom





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