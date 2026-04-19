Ny britisk ETA-regel kan koste danske rejsende dyrt: Hvad du skal vide, før du rejser

Danske borgere, der rejser til Storbritannien, skal nu have en elektronisk rejsetilladelse (ETA). Systemet træder gradvist i kraft for flere nationaliteter, og manglende ansøgning kan betyde afvisning ved grænsen. Læs her om reglerne, ansøgningsprocessen, omkostninger og specifikke undtagelser.

Den måde, vi griber storbyferier, weekendture og impulsive afgange an på, har ændret sig markant. Mens mange planlægger deres rejser i god tid og drømmer om nye destinationer, summer lufthavnene af en blandet forventning. En afgørende ændring for danske rejsende til Storbritannien er indførelsen af en elektronisk rejsetilladelse, kendt som ETA . Britiske myndigheder har implementeret dette nye system, der kræver, at alle, der rejser ind i landet, besidder en godkendt ETA . Dette krav gælder også for danske statsborgere, og uden den nødvendige tilladelse risikerer man at blive stoppet ved check-in i lufthavnen eller direkte nægtet adgang ved ankomst til Storbritannien . ETA -systemet er omfattende og dækker i alt 85 lande, herunder Danmark, hvilket understreger vigtigheden af at sætte sig ind i de nye regler.

Med en ETA kan man opholde sig i Storbritannien i op til seks måneder per besøg. Tilladelsen er gyldig i to år, medmindre ens pas udløber inden da. Inden for den gyldighedsperiode kan man foretage flere indrejser. Ansøgningsprocessen er designet til at være digital; den kan klares enten via en dedikeret app eller online. Her skal rejsende angive deres pasoplysninger, kontaktoplysninger og uploade et digitalt foto af sig selv. Selvom de fleste ansøgninger behandles hurtigt, anbefales det kraftigt at søge om ETA mindst tre hverdage før den planlagte afrejse for at undgå ubehagelige overraskelser. Omkostningen for en ETA er 20 pund, hvilket aktuelt svarer til cirka 170 danske kroner. Denne ændring er blevet indført gradvist for at give rejsende tilstrækkelig tid til at vænne sig til den nye procedure.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at visse grupper kan opleve særlige forhold. Personer med dobbelt statsborgerskab og stærke bånd til Storbritannien kan for eksempel ikke ansøge om et ETA. Disse individer skal i stedet rejse med et britisk pas eller fremvise særlig dokumentation, der beviser deres ret til indrejse. Manglende korrekt dokumentation kan føre til, at rejsen afbrydes, og det er essentielt at bemærke, at en godkendt ETA ikke automatisk garanterer indrejse i landet; den endelige beslutning ligger altid hos grænsekontrollen.

For de mange danskere, der jævnligt besøger London for en hurtig storbytur eller udforsker det britiske landskab, kan denne nye ETA-regel have betydelige konsekvenser. En proaktiv kontrol og forberedelse før afrejse kan potentielt spare både tid og unødvendig frustration. Det er således blevet lige så vigtigt at holde sig ajour med de skiftende regler og krav som at huske at pakke sit pas og anden nødvendig rejse-dokumentation.





ETA Storbritannien Rejse Regler Rejsetilladelse Danske Rejsende

