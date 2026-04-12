Ny bog: Slip naturen fri for klimaets og vores egen skyld

Forskere kritiserer dansk naturforvaltning og argumenterer for en 'vild med vilje'-tilgang for at styrke klimaet, biodiversiteten og vores mentale helbred. Samtidig debatteres fredsbevægelsens vilkår og Vestens udfordringer.

Færre grøfter og flere moser. En ny bog af forskere sætter fokus på en radikal forandring i den danske naturforvaltning. Formålet er at nedbryde den teknokratiske tilgang, der har præget årtiers arbejde, og i stedet fremhæve fordelene ved en mere 'vild med vilje'-tilgang. Denne tilgang, argumenterer forskerne, er ikke blot gavnlig for klimaet og biodiversiteten, men også for vores mentale helbred.

Den nuværende praksis inden for dansk naturforvaltning er blevet kritiseret for at være fanget i en teknokratisk blindgyde, hvor der fokuseres på managementstrategier, der betragter naturen som et produktionsapparat. Eksempler på dette er plantning af træer i militærpræget orden, udelukkende med henblik på klimaindsatsen, mens man overser mere effektive løsninger, såsom at lade naturen udfolde sig frit. Bogen argumenterer for, at vi skal give slip på den strenge kontrol og i stedet tillade naturen at udvikle sig mere naturligt. Dette indebærer blandt andet at genoprette vådområder og lade grøfter gro til. \Den nye bog fremhæver, at uberørt natur er langt mere end blot et spørgsmål om at øge antallet af sommerfugle og fisk i havet. Den beskrives som en afgørende klimateknologi, der er langt mere effektiv til at absorbere CO₂ end menneskeskabte plantager. Forskerne pointerer, at den nuværende tilgang ikke tager højde for den komplekse interaktion mellem arter og økosystemer, og at vi ved at forsimple naturen risikerer at underminere dens evne til at modstå klimaforandringer og bevare biodiversiteten. Bogen foreslår en mere holistisk tilgang, der tager hensyn til hele økosystemet og dets indbyrdes afhængigheder. Den understreger vigtigheden af at forstå naturen som en dynamisk og selvregulerende kraft, der bedst trives uden konstant menneskelig indblanding. Ved at give naturen mere plads og lade den udfolde sig frit, kan vi ikke blot forbedre klimaet og biodiversiteten, men også styrke vores egen mentale sundhed. \I en anden betragtning, som følger en parallel spor, tages der fat i et beslægtet emne, nemlig udfordringerne ved fredsbevægelsen i en verden præget af konflikt. Hver ny krig burde være en katalysator for fredsbevægelsens vækst, som et vindpust i dens sejl, men pacifisme er blevet stemplet som et ideal for de uvidende og naive. Der spørges hvorfor ikke-vold er så svær at tage alvorligt. Udover denne diskussion, kommer der en analyse af Vestens udfordringer. Den tyske filosof Wolfram Eilenberger diagnosticerer et 'kollaps' i Vesten, og han udtrykker et håb om en genopblussen af mundtligheden som et modtræk til den moderne digitaliserede verden. Dette antyder en længsel efter dybere meningsudveksling og en tilbagevenden til mere menneskelige former for kommunikation. Den underliggende bekymring er, at Vestens nuværende kurs fører til en fragmentering af samfundet og en forringelse af den kulturelle identitet. Eilenbergers diagnose og håb om mundtlighedens comeback er et udtryk for en søgen efter mening og sammenhæng i en tid præget af forandring og usikkerhed





