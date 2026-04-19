Ny bog afslører Svendborg Skibsværfts dramatiske historie

Ingeniør Kaj Nykjær Jensen udgiver ny bog, der dykker ned i Svendborg Skibsværfts fortid fra oprettelse til konkurs. Bogen behandler blandt andet en stor sabotageaktion under besættelsen og værftets tætte bånd til A.P. Møller - Mærsk.

En markant sabotageaktion den 10. juni 1944 mod fire tyske skibe på Svendborg Skibsværft affødte efterfølgende et brutalt krav fra Adolf Hitler om hensynsløse handlinger mod de involverede sabotører. Denne begivenhed er et af mange afsnit i Svendborgs rige maritime historie, som ingeniør og havneekspert Kaj Nykjær Jensen udforsker i sin nye bog. Bogen gennemgår minutiøst alle facetter af Svendborg Skibsværft s eksistens, fra dets grundlæggelse i 1926 og frem til dets endelige konkurs i 1996.

Svendborgs identitet er uløseligt forbundet med søfartstraditioner og skibsbyggeri, især gennem de tætte bånd til rederigiganten A.P. Møller - Mærsk, der tog sin begyndelse netop her i byen i 1904. Kaj Nykjær Jensen har tidligere bidraget til skibsbyggeriets historie i Svendborg med bogen Stålsat, der dækker perioden 1901-1926 og A/S Svendborgs virke. Den nye bog dykker dybere ned i værftets senere historie, dets betydning for lokalsamfundet og dets kamp for overlevelse i en turbulent tid. Bogen berører også de teknologiske fremskridt, de økonomiske udfordringer og de menneskelige aspekter af at drive et stort industrielt foretagende som et skibsværft. Den fremhæver den innovative ånd, der prægede branchen, men også de barske realiteter, der i sidste ende førte til nedlukningen. Den historiske analyse tilbyder indsigt i, hvordan globale begivenheder, såsom Anden Verdenskrig, havde en direkte indvirkning på lokalt erhvervsliv, og hvordan Svendborg Skibsværft navigerede gennem disse stormfulde farvande. Bogens detaljerede beskrivelser af skibskonstruktion, produktionsmetoder og arbejdsforhold giver et levende billede af en svunden tid. Den udforsker også samspillet mellem rederier, værfter og samfundet, og hvordan disse relationer formede industriens udvikling. Læseren får et indblik i de politiske og økonomiske beslutninger, der påvirkede værftets skæbne, samt de personlige historier om de mennesker, der dedikerede deres arbejdsliv til skibsbyggeriet. Kaj Nykjær Jensen formår at formidle kompleks viden på en tilgængelig måde, hvilket gør bogen relevant for både fagfolk og almindeligt interesserede. Den bidrager til en dybere forståelse af Svendborgs kulturarv og den betydning, skibsbyggeriet har haft for byens identitet. Bogen er en hyldest til håndværket og ingeniørkunsten, og et vidnesbyrd om de udfordringer og triumfer, der kendetegner en industri, der engang var en afgørende motor for dansk økonomi. Den afdækker også de konsekvenser, som globaliseringen og ændrede produktionsforhold fik for den traditionelle skibsbygningsindustri i Danmark. Bogen indeholder et rigt billedmateriale, der understøtter teksten og giver et visuelt indtryk af værftets storhed og de skibe, der blev bygget her. Den suppleres af dokumentation, der vidner om grundigheden i Kaj Nykjær Jensens research. Den historiske gennemgang er ikke blot en beskrivelse af fortiden, men også en invitation til eftertanke om fremtidens maritime industri og de udfordringer, den står overfor. Læsere med interesse for maritim historie, industrihistorie eller Svendborgs lokalområde vil finde bogen yderst berigende. Den er et værdifuldt bidrag til dokumentationen af dansk industrihistorie og et must-read for enhver med en interesse for skibsbyggeriets fascinerende verden. Bogen udgør et vigtigt bidrag til den historiske fortolkning af dansk industrihistorie og særligt skibsbyggeriets udvikling. Den formår at koble de store samfundsmæssige og historiske strømninger med de konkrete forhold på et enkelt værft, hvilket giver en nuanceret og dybdegående indsigt. Det er en faglig stærk præsentation, som samtidig er levende og engagerende fortalt, hvilket sikrer en bred appel





