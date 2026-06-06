Ny blå prik på Android: Få øje på apps, der bruger din placering

En ny visuel indikator på Android-telefoner giver nu brugerne bedre mulighed for at se, hvornår apps tilgår deres placeringsdata. sammen med eksisterende grønne og orange prikker for kamera og mikrofon formår denne blå prik at øge gennemsigtigheden i, hvilke følsomme oplysninger der anvendes. Læs, hvordan du kan overvåge og styre apps adgang til din placering og andre private data.

De fleste danskere har i dag deres mobil med sig overalt. Telefonen bruges på arbejdet, i bilen, på ferien og hjemme på sofaen. Den fungerer som en alt-i-en-verktøj, der hjælper med alt fra navigation og vejrudsigter til at tage billeder, foretage betalinger og til sociale medier.

På grund af denne omfattende brug kan det være svært at holde styr på, hvilke personlige oplysninger de forskellige apps faktisk har adgang til i baggrunden Mange føler, at deres telefon næsten ved, hvor de er, før de selv gør det Andre har måske bemærket små ikoner, der pludselig dukker op i statuslinjen øverst på skærmen Nu er en yderligere markering på vej, der kan give Android-brugere et bedre indblik i, hvad der foregår på deres enhed Ifølge oplysninger om kommende Android-opdateringer vil brugerne snart se en ny visuel indikator i statuslinjen Google har allerede udrullet funktionen på udvalgte Pixel-telefoner, og den forventes senere at blive tilgængelig på enheder fra Samsung, Xiaomi og andre producenter Android-brugere kender allerede de grønne og orange prikker, der viser, når en app bruger kameraet eller mikrofonen Nu tilføjes et tredje farvet element En blå prik skal hjælpe med at identificere, når en app tilgår telefonens placeringsdata Formålet er at give brugerne etmere overblik over, hvilke følsomme data der anvendes i øjeblikket Hver farve har en specifik betydning Grøn angiver brug af kameraet Orange viser brug af mikrofonen Blå indikerer adgang til placering Hvis flere funktioner anvendes samtidig, vil systemet fortsat vise prioriteten på samme måde som før Hvordan du kan tjekke selv Hvis du er usikker på, hvilken app der benytter kamera, mikrofon eller placering, kan du undersøge det direkte på din mobil Tryk på statuslinjen ved det tilsvarende ikon for at se, hvilke apps der for nylig har haft adgang til disse funktioner Hvis en prik viser sig uden en tydelig årsag, bør du overveje at gennemgå apps tilladelser I Android kan du finde en tilladelsesoversigt, hvor du kan se og administrere, hvilke apps der har adgang til kamera, mikrofon, placering og andre følsomme funktioner Placeringen af denne menu kan variere mellem forskellige telefonmodeller Derudor findes et privatlivsdashboard, hvor Android viser, hvilke apps der har brugt følsomme oplysninger inden for de seneste 24 timer Mange producenter tilpasser brugergrænsefladen, så det er værd at udforske indstillingerne for at få fuldt overblik over dataadgan





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Android Privatliv Placeringsdata Apps Tilladelser

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