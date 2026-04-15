Ny betalingsløsning skal forhindre kaos på Storebæltsbroen efter Nets-nedbrud

Efter sidste sommers store nedbrud i betalingssystemet Nets, der lammede trafikken på Storebæltsbroen, lancerer Sund & Bælt nu en ny løsning. Den sikrer, at betaling registreres, selv hvis systemet går ned, hvilket skal forhindre lange køer og give bilisterne større tryghed.

Efter sidste sommers omfattende driftsforstyrrelser i betalingssystemet, som forårsagede udbredte trafikale problemer på Storebæltsbroen , har Sund & Bælt implementeret en ny og robust løsning. Denne opgradering er designet til at eliminere enhver form for gene for bilister, der passerer broen, ved at garantere uafbrudt betalingsregistrering, selv under midlertidige systemnedbrud.

Sidste år oplevede man et hidtil uset nedbrud hos betalingssystemudbyderen Nets, hvilket resulterede i en lammelse af trafikken i flere timer. Tusindvis af bilister befandt sig fanget i adskillige kilometer lange køer ved betalingsanlægget på Storebæltsbroen, netop på et tidspunkt hvor mange var på vej på sommerferie.

Den nye strategi indebærer en fundamental ændring i, hvordan betalinger håndteres. Helt konkret betyder det, at bilister kan fortsætte deres rejse som normalt. Transaktionen vil blive registreret og gemt lokalt, og derefter automatisk gennemført, så snart den digitale forbindelse til Nets genetableres.

'Vores absolutte førsteprioritet er at sikre, at broen altid er farbar og tilgængelig for alle trafikanter', udtaler Jens Villemoes, pressechef i Sund & Bælt. Selvom Sund & Bælt allerede havde sat forbedringer af betalingsinfrastrukturen i bero, før sommerens hændelse, satte det massive nedbrud en markant acceleration på implementeringen af nye tiltag.

De omfattende problemer opstod på et tidspunkt med usædvanligt høj trafikbelastning, hvilket medførte køer der strakte sig over flere kilometer. I gennemsnit måtte bilister forvente en ventetid på op mod en halv time for at kunne passere betalingsanlægget.

Den innovative nye løsning er allerede under test i udvalgte betalingsbaner og forventes at blive rullet ud på hele broen i den nærmeste fremtid. For bilisterne rækker fordelene ud over blot en hurtigere passage; det handler i høj grad også om en øget følelse af tryghed og forudsigelighed.

Flere bilister oplevede sidste år en betydelig frustration og usikkerhed ved at sidde fast i trafikken uden mulighed for at afregne deres passage. 'Jeg anser det for at være et yderst positivt skridt, at betalingen nu bliver registreret, selv hvis Nets skulle opleve nedbrud. Det giver en fundamental tryghedsfølelse at vide, at man ikke pludselig er blokeret og ude af stand til at komme videre', fortæller bilisten Pepina Leduc, der personligt måtte vente halvanden time i kø under sidste års kaotiske situation.

Med indførelsen af den nye og forbedrede betalingsløsning sigter Sund & Bælt mod at eliminere enhver risiko for gentagelse af det trafikale kaos, der prægede Storebæltsbroen forrige sommer. Dette nye system repræsenterer en betydelig investering i infrastruktur og en forpligtelse over for den fortsatte brugervenlighed og pålidelighed af Storebæltsbroen som en vital transportåre.





